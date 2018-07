Rapatriement de corps : l'aide n'est pas là pour supplanter les assurances

Public visé :

Tout public. Le demandeur est la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt



Conditions générales :

- Absence de prise en charge de tout ou partie du coût du transport du corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt

Délai : au plus tard 3 mois après le décès de la personne



Montant de l’aide :

- 50% du montant des frais engagés

- 238 663 F (2000 €) maximum



Nature de l’aide :

Prise en charge partielle du coût du transport aérien uniquement vers le lieu de résidence habituelle du défunt (Polynésie française ou métropole).

Pour prétendre cette aide, il faut n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge de tout ou partie du coût du transport de corps par une assurance souscrite par le défunt ou par un tiers pour le compte du défunt.

Dossier à déposer au plus tard trois mois après le décès de la personne dont le corps est transporté auprès du Pôle de la continuité territoriale avec l’ensemble des justificatifs requis.



Renseignements :

Haut-commissariat de la République en Polynésie française

Avenue Pouvana’a a Oopa BP 115 -

98713 Papeete

Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 14h00 à 15h30 au 40 46 84 15 ou au 40 46 84 18

Courriel : continuite-territoriale@polynesie-francaise.pref.gouv.fr

Retrait en ligne des formulaires et simulateur sur le site internet /www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr