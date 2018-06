Rapatriement de corps : une aide limitée selon Nicole Sanquer

Est inéligible au dispositif d'aide toute personne ayant un revenu annuel supérieur à 6 000 euros (715 990 Fcfp), or ce seuil est trop faible et ne prend pas en considération le pouvoir d'achat polynésien ainsi que les réalités économiques de la collectivité »

« La conséquence directe est l'inéligibilité d'une bonne partie de la population polynésienne à cette aide et ainsi la création d'une inégalité réelle. »

« la collectivité de destination doit être celle dont le défunt était résident habituel régulièrement établi et celle du lieu des funérailles »

« résidence habituelle » « ne permet pas la prise en charge du rapatriement de corps de plusieurs personnes se trouvant en métropole : les étudiants polynésiens effectuant leurs études dans l'Hexagone, les malades hébergés en service de moyen ou long séjour ou encore les militaires décédés en dehors du cadre de leurs missions ».

« d'augmenter le critère financier d'éligibilité à l'aide de rapatriement en prenant en considération les réalités polynésiennes pour ainsi restaurer une égalité réelle »

trouver un critère de remplacement à la notion de 'résidence habituelle' ».

« Avec les dons que nous avons reçus, nous avons pu rapatrier le corps de notre fils sur sa terre natale »

« Son corps a pu revenir sur l'île où il a grandi. »

Depuis le 1er mars, suite à la loi pour l'Egalité réelle Outre-mer, une aide au transport de corps a été mise en place par l’État . Il s'agit une nouvelle aide destinée à la famille d’un défunt pour les aider à financer une partie de la dépense du transport aérien liée à son rapatriement au fenua.Cette aide est attribuée sous condition de ressources. L'éligibilité à l'aide est notamment déterminée par le quotient familial du demandeur, c'est-à-dire le rapport entre les revenus annuels et le nombre de parts de son foyer fiscal. «, regrette Nicole Sanquer, qui a interpellé la semaine dernière le gouvernement central sur cette question.Cette aide, attribuée sous condition de ressources, est plafonnée à 238 660 Fcfp.Autre précision qui suscite le mécontentement de la députée, le texte indique que. Pour Nicole Sanquer, la notion deNicole Sanquer demande donc à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, s'il est possible. Elle souhaite aussi «De nombreuses familles seraient en effet favorables à des critères plus souples. Les appels aux dons lancés sur internet pour payer les frais, élevés, de rapatriement sont en effet nombreux., confie une maman, touchée par le deuil il y a quelques mois.