Ranitea Gobrait "maintient ses vœux" dans Parcoursup

PAPEETE, 9 juillet 2018 - Ranitea Gobrait, bachelière de Polynésie arrivée major, qui disait avoir été refusée dans les établissements parisiens qu'elle souhaitait via Parcoursup, " maintient ses voeux et reste dans le processus Parcoursup ", a annoncé lundi la DGEE (Direction Générale de l'Education et des Enseignements) en Polynésie française.



Jeudi dernier, nos confrères de TNTV révélaient que Ranitea Gobrait était major de promo du baccalauréat en Polynésie. Et que, malgré son niveau exceptionnel, elle regrettait de ne pas avoir accès aux établissements les plus prestigieux en métropole.



L'histoire de cette bachelière de 18 ans, qui a obtenu une moyenne de 20,32 au terme de sa terminale S à Papeete, a fait le buzz sur internet ce week-end, lorsqu'il s'est avéré que, contrairement à ses premières déclarations, elle avait reçu et refusé plusieurs propositions d'admission, notamment dans des classes préparatoires aux grandes écoles qu'elle avait appelées de ses vœux, à Paris.



A l'issue d'une rencontre lundi matin, entre la jeune fille, sa famille, le vice-rectorat et Thierry Delmas, le directeur de la DGEE, ce dernier a indiqué à l'AFP qu'ils avaient pris ensemble la décision de ne plus communiquer sur cette affaire, pour protéger la lycéenne.



" Depuis le 27 mai, pas moins de cinq propositions d'intégration dans des classes préparatoires métropolitaines, dont quatre dans des lycées parisiens, lui ont été proposées qu'elles a toutes déclinées ", notamment à Janson-de-Sailly, avait indiqué dimanche, M. Delmas.



Ranitea " maintient ses vœux et reste dans le processus Parcoursup ", a déclaré ce dernier lundi, sans vouloir en dire davantage.



La lycéenne, qui est également championne de Polynésie du 800 mètres nage libre, a notamment eu 20 sur 20 en philo, 20 en histoire, 20 en maths, 20 en physique-chimie, 20 en anglais, 20 en mandarin, 20 en espagnol, et 20 en natation. Ses seuls petits écarts : un 15 en TPE, un 18 en sport, et un 17 en SVT.