Rangiroa : une tortue évasanée vers Tahiti

Rangiroa, le 11 avril 2022 - Repérée lundi matin par des plongeurs en surface dans la passe de Rangiroa, une tortue attaquée par un requin a été évasanée vers Tahiti afin de pouvoir être prise en charge par les vétérinaires.



C'est vers 9 heures du matin, hier, lors d'une sortie snorkeling effectuée par un club de plongée à Rangiroa, qu'une tortue blessée a été repérée dans la passe de Tiputa. Incapable de retourner vers les profondeurs, le comportement anormal du pauvre animal a poussé la monitrice sur place à agir : "Elle était totalement paniquée et se débattait pour redescendre", raconte Céline Mastnak, monitrice de plongée au club Six Passengers. "Je ne savais pas s'il fallait laisser faire la nature, mais en voyant les traces de morsure, nous avons décidé avec le capitaine de la sortir de l'eau pour la ramener au centre."



Importante morsure à la carapace



Une fois la rescapée ramenée à terre, les membres du club ont contacté le responsable de la Direction régionale de l'environnement (Diren) de Rangiroa qui s'est rendu sur place et a lui aussi constaté une importante morsure de requin sur la partie arrière droite de la carapace. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois que la malheureuse croisait la route d'un squale : en effet, cette dure à cuire se déplace déjà depuis longtemps délestée de sa patte avant droite.



"J'ai décidé de rapatrier la tortue sur Tahiti", explique le représentant de la Diren. "En voyant son état, il était clair qu'elle avait besoin d'un vétérinaire." Aussitôt dit, aussitôt fait. La tortue, après avoir été pesée sur le tapis roulant de l'aéroport de Rangiroa (33,9 kg, tout de même), a profité du prochain vol vers Papeete et s'est envolée pour pouvoir bénéficier au plus vite des soins appropriés à Tahiti.