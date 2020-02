Rangiroa et Papara dans les starting-blocks

Tahiti, le 26 février 2020 - Le fenua accueillera à partir du 2 mars deux étapes des Qualifying series (QS). Tout d'abord La onzième édition du Air Tahiti Rangiroa Pro du 2 au 6 mars, puis la neuvième édition du Papara Pro Open Tahiti du 9 au 13 mars.



Le circuit des Qualifying series (QS) fait une halte au fenua. Le premier stop se fera aux Tuamotu, pour la onzième édition du Air Tahiti Rangiroa Pro, QS 1 000, du 2 au 6 mars sur le spot de Avatoru, et uniquement réservé aux hommes. Une cinquantaine de compétiteurs, en grande majorité des Hawaiiens et des Tahitiens, tenteront de dompter le reef break de Avatoru et de succéder ainsi à Gavin Gillette, vainqueur de la dernière édition. "On attend de très belles conditions pour cette année", prévient Lionel Teihotu, président de la Fédération tahitienne de surf (FTS).



Dix-sept surfeurs locaux tenteront d'inscrire leur nom au palmarès de l'épreuve. Parmi eux Enrique Ariitu, O'Neill Massin, Tereva David ou encore Eimeo Czermak. A noter également la présence de Poeanaiki Raioha, champion du monde de stand-up paddle surf. Tous tenteront de succéder à Heremoana Luciani, dernier surfeur tahitien vainqueur de la compétition en 2017. Mais la concurrence sera rude avec pas moins de 30 Hawaiiens engagés, dont notamment Kai Lenny, qui vient de remporter l'étape du Nazaré Tow Surfing Challenge comptant pour le Big Wave Tour.



En plus de la compétition officielle, une "expression session" se tiendra durant la waiting period. L'occasion pour les surfeurs qui n'ont pas pu s'inscrire dans le main event de montrer de quoi ils sont capables.