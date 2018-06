"Rame avec Pascal" un challenge pour la communauté des porteurs de handicap

PAPEETE, le 3 juin 2018 - Pascal a perdu l’usage de ses bras et de ses jambes. Sa ténacité, ses efforts et sa patiente lui permettent, aujourd'hui, de ramer en mer. Il a d’ailleurs ouvert la course Le trophée de l’amiral samedi dernier. S’il est actuellement au-devant de la scène, il refuse d’accaparer toute la lumière des projecteurs. Il se voit comme un ambassadeur de la communauté des personnes à mobilité réduite au fenua.



Samedi, Pascal Tuiho a ouvert Le Trophée de l’amiral. Une course organisée par les forces armées de Polynésie française. Il a ramé en binôme avec Matthieu Forge, président du cercle d’aviron polynésien Marara. Il a réalisé une boucle de 10 kilomètres, côte est, accompagné par une vingtaine de pirogues.

" On est sortis par la baie du Taaone, on a longé le récif côté océan et on est rentrés par la passe du Tombeau du roi ." Les athlètes inscrits à la course ont, eux, réalisé 18 ou 43 kilomètres.



Un exploit



La boucle de Pascal parait donc, de prime abord, anecdotique. En réalité, c’est une vraie prouesse car le rameur est tétraplégique. La tétraplégie est une paralysie des quatre membres causée en générale par une lésion de la moelle épinière. La sixième vertèbre de Pascal Tuiho s’est brisée en 2016 au cours d’un accident domestique. Il était alors ouvrier à la base navale. Depuis, " cet aito ne lâche rien ".



En 2017, il s’est préparé à participer à l’événement Rame avec Alexandra. " Le déclencheur, c’est ça ", précise Pascal Tuiho. " C’était mon retour en mer. L’eau ça permet de s’évader, comme quand tu pars à la pêche, tu ne penses à rien d’autre ." Pour des raisons de sécurité, Pascal Tuiho n’a pas pu ramer lui-même lors de l’événement. Mais il s’est mis en tête de retourner sur l’eau à la force de ses propres bras. Il a été accompagné, dans son entreprise, par le Rotary club Papeete-Tahiti.



De nombreux gestes à réapprendre



" Au début, Pascal tenait à peine assis ", se rappelle Matthieu Forge, son coach, kinésithérapeute et ami. Il tient à souligner le chemin parcouru. " Il a dû réapprendre à flotter, à nager, à faire de l’apnée. Il a dû apprendre à se sortir de situation délicate tout seul. " Son entourage l’a beaucoup aidé.



" Il a dû ensuite remuscler ses bras sur une machine à ramer, en intérieur avant d’aller sur l’eau pour retrouver les sensations en mer. " En parallèle, il a fallu adapter un double aviron de mer au handicap de Pascal Tuhio. Un fauteuil handisport a été installé ainsi que des flotteurs. " En plus, Pascal porte des gants car il n’a plus de préhension et il est sanglé au niveau du torse. "



La première sortie en milieu naturel du duo Pascal Tuiho/Matthieu Forge a eu lieu en février 2018. " Lorsqu’on a démarré, Pascal était capable de donner 10 coups de rame, aujourd’hui, on en compte 274 ." Son entourage, soudé, est fier. Mais Pascal Tuiho insiste : " je ne veux pas que l’on parle seulement de moi. En réalité, je suis là aussi pour les autres, toutes les personnes à mobilité réduite qui n’ont pas la chance d’être soutenu comme je le suis et qui aimeraient, elles aussi, retourner sur l’eau. "