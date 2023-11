Ramatea Amaru en aide aux enfants victimes du cancer

Tahiti, le 2 novembre 2023 – La lutte contre le cancer n'a pas fini d'inspirer les âmes bénévoles de tout âge. Ramatea Amaru, 10 ans, accompagné de son père Robert Roch Tuitete, se lance dans une vente aux enchères d'envergure afin de récolter des fonds et venir en aide aux enfants victimes du cancer. En leur possession, une lettre manuscrite de Gustave Roussy, illustre neuro-endocrinologue et cancérologue français du début du XXe siècle.



Il n'a que 10 ans et pourtant, le jeune Ramatea Amaru se préoccupe déjà des enfants de son âge, ceux qui sont malades tout particulièrement. Lecteur assidu des pages d'informations, c'est en entendant parler de l'histoire du jeune Mathias, décédé d'une maladie incurable après avoir réalisé son rêve de venir en Polynésie française en 2022, que le jeune homme a fait part à son père de sa volonté d'aider les enfants malades. “J'ai moi-même travaillé 30 ans pour la lutte contre le cancer”, explique Robert Roch Tuitete, ancien directeur du comité de Polynésie de la Ligue contre le cancer et père de Ramatea. “Du coup, lorsque mon petit m'a parlé de cette volonté d'aider les autres enfants, on s'est demandé tout naturellement comment faire. Il se trouve que je suis un collectionneur et que j'ai en ma possession quelques pièces intéressantes”, précise-t-il.



Et parmi ses trésors bien gardés, une lettre manuscrite de Gustave Roussy, neuro-endocrinologue et cancérologue emblématique français du début du XXe siècle, évoquant une campagne anticancer du siècle dernier. “Nous allons dans un premier temps aller à Hawaii, puis en Europe, pour faire estimer la pièce. Puis nous espérons participer à une vente aux enchères du côté de Monaco au printemps prochain”, explique Robert Roch Tuitete. Pour son fils, Ramatea, il est important de souligner : “C'est un don pour aider les enfants. On donne tout, on garde rien !”, assure-t-il fermement. Affaire à suivre de près donc.