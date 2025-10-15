

Rallye auto à La Réunion: une soeur et un frère décédés après la sortie de route d'une voiture

Saint-Pierre, France | AFP | dimanche 26/10/2025 - Une fillette de neuf ans et son frère de douze ans ont été tués, un troisième enfant étant toujours en urgence absolue dimanche, après la sortie de route d'une voiture lors d'un rallye automobile à Saint-Joseph, dans le sud de La Réunion, a appris l'AFP auprès du parquet de Saint-Pierre.



"Malheureusement, le deuxième enfant, de 12 ans, dont la soeur est décédée, a lui aussi succombé à ses blessures", a indiqué dans la soirée le procureur de la République de Saint-Pierre, Olivier Clémençon, dans un message adressé à la presse.



Plus tôt dans la journée, il avait annoncé qu'"une jeune fille de neuf ans est décédée" et que deux mineurs étaient en urgence absolue après la sortie de route d'une voiture durant une épreuve de ce rallye très populaire.



L'accident s'est produit en milieu de journée dans les Hauts de cette commune rurale, où de nombreux spectateurs s'étaient massés le long de la route pour assister au passage des véhicules.



La préfecture de La Réunion avait indiqué que quatre enfants, âgés de 6, 7, 10 et 12 ans avaient été blessés, dont deux étaient en urgence absolue. Un homme de 35 ans a également été blessé, précise-t-elle.



"Une voiture est sortie de la route et a percuté de plein fouet le groupe qui se trouvait sur le bas-côté", a raconté à l'AFP, encore sous le choc, un père de famille d'une quarantaine d'années qui a souhaité garder l'anonymat.



"Tout le monde s'est affolé, les gens criaient, des enfants ont été blessés, c'était horrible", a-t-il ajouté.



Les secours et la gendarmerie se sont rapidement rendus sur place. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et confiée à la gendarmerie, a indiqué le procureur.



Dans un communiqué, la préfecture a indiqué que "le véhicule a percuté plusieurs personnes se trouvant dans une zone interdite au public".



En fin d'après-midi, le pilote et le copilote étaient toujours entendus par les enquêteurs. Le procureur précise que "les dépistages les concernant, alcoolémie et stupéfiants, sont négatifs".



La course a été immédiatement interrompue. Les organisateurs du rallye de Saint-Joseph, ainsi que la Ligue du sport automobile de La Réunion, ont adressé respectivement leurs "pensées" et leurs "condoléances les plus sincères" aux familles touchées par ce drame.

