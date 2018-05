Rally World ARC 2018: les équipages accueillis à Papeete

PAPEETE, le 30 avril 2018- La saison de la plaisance internationale débute chaque année avec l’arrivée du premier rally, le World ARC 2018. Trente deux voiliers, ce qui représente une centaine de membres d’équipage venant d’Europe et des USA, naviguent ensemble pour un tour du monde avec escale pendant 18 mois.



Entrés en Polynésie par les Marquises début mars, après trois semaines de mer depuis les Galapagos, ils ont été reçus par le comité du tourisme d’Hiva Oa, qui leur avait préparé un kit de bienvenue rempli de fruits frais des Marquises, de colliers de fleurs et d’informations sur la navigation dans nos archipels. Quelques jours plus tard, c’est le comité du Tourisme de Nuku Hiva qui organisait une soirée en leur honneur avec le soutien des acteurs du tourisme et du nautisme de l’ile.



Après une escale aux Tuamotu, envoutante pour certains voiliers entrés dans la passe de Fakarava escortés de dauphins, la flottille a débarqué à la marina de Papeete, en faisant flotter les pavillons aux couleurs de ce rallie. Jeudi soir, Tahiti Tourisme, le Port Autonome de Papeete et la Mairie de Papeete ont oeuvré de concert pour offrir aux navigateurs un bel accueil polynésien. Ces touristes ont été très honorés d’être ainsi salués dans les jardins de la marie de Papeete. La bénédiction des skippers a été suivie du discours de bienvenue pour se terminer par la remise d’une nacre gravée « Welcome World ARC 2018 » et d'un verre de l’amitié.



Dans quelques jours, ils mettront le cap sur les Raromatai. Certains participeront à la Tahiti Pearl Regata, quand d'autres découvriront, au gré des vents et des rencontres, la richesse des îles de la Société. Les bateaux partiront ensuite pour les Tonga.



Interrogé, un couple de navigateurs nous explique que ce tour du monde en 18 mois permet de découvrir brièvement de nombreuses destinations nautiques sur les trois océans parcourus. Cela permet de choisir où l'on aura ensuite envie de revenir plus longtemps. Pour la plupart d'entre eux, la Polynésie arrive en tête de ce classement.



A tous ces voiliers, à tous ces équipages, nous souhaitons bon vent et une belle escale dans les îles de la Société.