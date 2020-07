Raitini Mai roi du va'a à Tumaraa

RAIATEA, le 2 juillet 2020 - Samedi dernier, la toute jeune association Tumaraa Va’a organisait sa Aito Race en va’a ho’e à laquelle une soixantaine de rameurs ont pris part. Le prometteur Raitini Mai réalise le doublé junior-senior.





C'est dans le magnifique cadre de la plage de la mairie à Tevaitoa, au lieu-dit Maru Hau, que le départ de la Aito Race a été donné dès 9 heures. Contrairement au programme initial qui prévoyait plusieurs départs en fonction des catégories, c'est un départ unique qui a été donné loin de la berge.



Pour départager les seniors et vétérans des femmes et des jeunes, c’est au retour de la boucle que le parcours était raccourci pour les uns, rallongé pour les autres. Des rameurs des îles voisines, Tahaa, Huahine et Bora bora ont également effectué le déplacement. Le trajet le plus long faisant 27 km.



La météo, elle, était au beau fixe, soleil et peu de vent : Des conditions de course plus difficiles, faute de surf sur les vagues. Ce qui n'a pas empêché Raimiti Mai de briller.



Bien qu'il s'entraîne au club Toa Marama de Raiatea, le jeune Raitini Mai se revendique de l'île voisine de Bora bora. Après la victoire la semaine passée de Goliath Tehaurai lors de la Aito Hoe Raromatai, lui aussi originaire de la perle du Pacifique, la mainmise de Bora Bora sur les courses des Raromatai est indiscutable. La victoire de Raitini Mai est d'autant plus belle qu'il a littéralement laissé tous ses adversaires, seniors comme juniors, loin derrière lui.