Raipoe Chapelier en or à la Roxy Vahine Cup

Tahiti, le 28 juillet 2025 - Pour sa 9e édition, la Roxy Vahine Cup a couronné Raipoe Chapelier dans la catégorie reine Open, ainsi que chez les cadettes. Un doublé qui vient confirmer l'état de forme de la jeune surfeuse de Moorea, en pleine ascension depuis le début de saison. Chez les juniors, Miliani Simon renoue avec la victoire et relance sa saison, tandis qu'en longboard Naheitea Leboucher s'impose en Open.



L'événement est incontournable et rassemble chaque année toutes les rideuses du Fenua. Qu'elles soient en surf, longboard, bodyboard, ou qu'elles pratiquent le bodysurf, toutes sont mises à l'honneur durant ces trois jours de compétition que représente la Roxy Vahine Cup. Et le week-end dernier, du 25 au 27 juillet, n'y a pas fait exception. Réunies sur le célèbre spot de Taharuu à Papara, les rideuses ont une nouvelle fois enfilé le lycra de compétition et ont assuré le spectacle et ce, malgré les absences remarquées des surfeuses Kiara Goold, Heimiti Fierro ou encore Aelan Vaast. Une occasion rêvée de chambouler la hiérarchie.



L'année de Raipoe Chapelier



Elle s'est présentée cette année avec de nouvelles ambitions. Raipoe Chapelier a su muscler son surf ces derniers mois et les résultats ne se sont pas fait attendre. Vainqueur de la deuxième étape du championnat de Polynésie juvénile chez les cadettes au mois de juin, Raipoe a confirmé son état de forme le week-end dernier en s'octroyant la victoire chez les cadettes et dans la catégorie reine Open. Pourtant opposée à de sérieuses concurrentes, la surfeuse de Moorea n'a pas tremblé et a su laisser parler son surf. Plus active lors de ses séries et plus incisive dans les sections les plus critiques, Raipoe n'a laissé aucune place au doute lors de ses deux finales.



“C'est incroyable, je n'en reviens toujours pas”, a déclaré Raipoe dès sa sortie de l'eau. “Je voulais surtout m'amuser, prendre plein de vagues. J'ai essayé de pousser un peu plus mes manœuvres parce qu'il y avait Kohai (Fierro, NDLR) dans ma série, et puis les autres étaient aussi très fortes. (...) J'ai eu de bonnes vagues assez rapidement, du coup cela m'a mis en confiance. On vient souvent à Papara pour justement s'entraîner pour les compétitions. À l'entraînement, avec mon frère, on se concentre sur les grosses manœuvres et leur enchaînement."



Autre belle victoire, chez les juniors cette fois-ci, celle de Miliani Simon. La locale de Papara semble vivre une saison en dents de scie qui ne traduit pas son état de forme. Plus mature et affirmée dans ses appuis, Miliani possède un surf d'une qualité rare qu'elle peine pourtant à exprimer. Cette victoire chez les juniors arrive à point nommé et relance la saison de la jeune surfeuse : “Je suis trop contente”, s'est réjouie Miliani Simon suite à sa victoire. “En finale cadettes, je n'ai pas vraiment eu de vagues, du coup, là, ça m'a reboostée dans cette finale. (...) C'était très fatigant car depuis hier, les conditions sont vraiment difficiles. Il y a beaucoup de courant. (...) Du coup, mon objectif, c'était d'avoir un maximum de vagues pour avoir un maximum d'opportunités.”



Naheitea Leboucher, intouchable en longboard



Du côté du longboard Open, Naheitea Leboucher a fait son grand retour et a signé par la même occasion une nouvelle victoire. Opposée à Cloé Vercoutere, Lovina Yin Su et à la locale du spot Kahili Simon, Naheitea Leboucher s'est imposée avec la manière. Forte d'un style unique, la longboardeuse a multiplié les pas croisés pour flirter avec le “nose” de sa planche, et toujours avec finesse. Une danse que les juges ont su apprécier.



“Ça fait du bien de revenir, même si les conditions n'étaient pas évidentes”, a expliqué Naheitea Leboucher au micro de la Fédération tahitienne de surf après sa finale. “J'ai juste essayé de surfer comme d'habitude. Ça a marché, j'ai eu quelques vagues. Quand les conditions sont comme ça, il faut essayer de prendre les vagues intermédiaires et ne pas nécessairement attendre les plus grosses. Elles ferment trop vite. En face, j'avais de bonnes concurrentes, elles se sont bien défendues. Donc oui, très contente d'avoir gagné.” Plus chanceuse en catégorie juniors, Kahili Simon remporte le titre en longboard U18 devant Kaela Maimone Zebrowski, Anuhei Tofili et Kelly Yo Sin Ah Cho.



Rédigé par Wendy Cowan le Lundi 28 Juillet 2025 à 14:39 | Lu 170 fois