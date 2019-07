Raimana Mataoa gagne le Grand Prix Vénus

PAPEETE, le 30 juillet 2019 – Le Grand Prix Vénus s’est déroulé dimanche entre Mahina et Punui. Dans la catégorie reine, victoire de Raimana Mataoa devant Heiarii Manutahi et Medhi Gabrillargues.



Le Grand Prix Vénus s’est déroulé dimanche, une course de vélo sur route en deux étapes co-organisée par l’As Vénus et la fédération tahitienne de cyclisme, présidée par Teva Bernadino.



Le départ de la première étape a été donné à 7H30 devant le Gsma de Mahina. Les coureurs ont pris la direction de Taravao pour une arrivée à Punui après 60 km de course. La deuxième étape s’est faite en chemin inverse avec une arrivée à Mahina, après un demi-tour au rond point du bas du Tahara’a.



Dans la catégorie reine, la 3eme Catégorie, c’est Raimana Mataoa (VCT) qui s’impose en 2H42’16 devant Heiarii Manutahi (VCT) en 2h43’44 et Mehdi Gabrillargues (PPC) en 2H44’51 (temps cumulés des deux étapes). On retrouve ensuite Teva Poulain, Adrien Bernadat, Manarii Laurent, Torea Vernaudon…38 coureurs étaient en lice.



Une deuxième course sur 60 km était proposée pour la catégorie Pass’Cyclisme. En sénior homme, le podium était constitué de Henri Chan, Rendy Teikiotiu et Taaroa Deloos. En master, c’est Szu-Ming Pang qui s’impose suivi de Taroanui Laurent et Christophe Delarue.



Le troisième parcours, sur 31 km, est remporté par Tuteragi Taumi (minime) devant Richard Maitihe et René Avaepii (non licenciés). SB/FTC