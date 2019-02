Rail, industrie, énergie... ces géants chinois qui bousculent le monde

Paris, France | AFP | jeudi 07/02/2019 - Outre CRRC, l'ambitieux mastodonte ferroviaire qui inquiète Siemens et Alstom, la Chine compte des géants industriels qui dominent ou bousculent les marchés à l'échelle du globe --des groupes souvent sous contrôle étatique et méconnus à l'étranger.



Du nucléaire à l’agrochimie en passant par l'aéronautique ou l'électronique, revue de ces champions nationaux à l'expansion tous azimuts:

Ferroviaire Numéro un mondial du ferroviaire, le groupe public CRRC produit wagons et locomotives et engrange les contrats dans quelque 100 pays, des grandes métropoles américaines (Boston, Philadelphie, Los Angeles) à l'Amérique latine (Buenos Aires, Brésil), en passant par l'Inde.

Spécialiste des transports intra-urbains et trains à grande vitesse, CRRC a aussi vendu 71 wagons de maintenance au métro de Londres et quatre locomotives à la Deutsche Bahn allemande.

Agrochimie ChemChina, groupe étatique de chimie, a bouclé mi-2017 le rachat de l'agrochimiste suisse Syngenta pour 43 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus gros producteurs de pesticides et semences du monde face à Monsanto (Bayer) et DowDupont.

C'est à ce jour la plus grosse acquisition chinoise réalisée à l'étranger, devant le rachat en 2013 du canadien Nexen par le groupe pétrolier CNOOC (15,1 milliards de dollars). ChemChina contrôle également le fabricant italien de pneus Pirelli, et a mis la main sur l'allemand KraussMaffei, emblématique producteur de machines-outils.

Energie CNNC (China National Nuclear Corporation), puissant groupe étatique, a lancé mi-2015 la construction en Chine du premier Hualong-1, un réacteur de troisième génération visant à concurrencer l'EPR français et l’AP1000 de l'américain Westinghouse.

Le Hualong-1 est déjà commercialisé à l'étranger (Pakistan, Argentine). CNNC collabore également avec le français EDF sur la construction de deux EPR au Royaume-Uni. Il avait en revanche été dissuadé en 2017 d'entrer au capital d'Areva.

Dans le solaire, des fabricants chinois de panneaux photovoltaïques --Jinko, Trina Solar-- dominent le marché mondial. Trina équipe d'ailleurs des "fermes solaires" géantes, de l'Australie à l'Egypte.

Et les compagnies pétrolières chinoises (CNOOC, CNPC, Sinopec) continuent d'investir massivement dans la prospection d'or noir, à l'heure où leurs rivales rognent leurs dépenses.

Aéronautique L'avionneur étatique Comac continue de tester le premier moyen-courrier "made in China", le C919, avec l'objectif de concurrencer le B737 et l'A320, vedettes de Boeing et d'Airbus,

Désireux de bousculer le duopole Boeing-Airbus, Comac assure avoir enregistré un millier de commandes pour le C919.

Agroalimentaire Cofco, géant agroalimentaire étatique, joue un rôle croissant sur les marchés mondiaux et les cours céréaliers: il a racheté la division agroalimentaire du négociant singapourien Noble, ainsi que le courtier néerlandais en grains Nidera.

Dans la viande, le chinois WH Group (ex-Shuanghui) est devenu numéro un mondial du porc après avoir racheté en 2013 Smithfield, principal fabricant américain de hot dogs et actionnaire des marques Justin Bridou et Aoste.

Drones Fondé en 2006 par un étudiant passionné de modélisme, la start-up privée DJI s'est imposée comme le champion mondial du drone civil. Il produit désormais 70% des drones civils du globe et a notamment fait boire la tasse à son rival français Parrot.

Smartphones Au palmarès des ventes planétaires de smartphones, les chinois Huawei (environ 15% du marché mondial), Xiaomi (8,7%) et Oppo (8,1%) ont talonné en 2018 le sud-coréen Samsung et l'américain Apple, selon le cabinet IDC. Huawei comme Oppo ont vu leurs ventes de téléphones s'envoler de quelque 30% l'an dernier, tandis que celles du duo Samsung-Apple reculaient.

Electroménager Haier est le premier fabricant mondial d'électroménager, avec quelque 10% du marché, devant Whirlpool ou Electrolux, et un pionnier des appareils connectés.

Ayant capitalisé sur sa propre marque à l'international pour redorer le blason du "made in China", le groupe de Qingdao (est) a également racheté en 2016 l'activité électroménager du conglomérat américain General Electric.

Batteries Le chinois CATL, qui compte pour clients les constructeurs Volkswagen, Ford ou encore Daimler, dispute au japonais Panasonic la place de leader mondial des acculumateurs lithium-ion pour batteries de voitures électriques.

Il verra ses capacités de production quintuplées d'ici 2020 grâce à une usine chinoise géante, et entend ouvrir d'ici 2022 en Allemagne la première usine européenne de cellules lithium-ion.

Fret Le groupe étatique Cosco possède une flotte de 460 porte-conteneurs, d'une capacité totalisant 2,8 millions de conteneurs, ce qui en fait le numéro 3 mondial sur ce créneau, derrière APM-Maersk et MSC, et devant CMA-CGM.

Il a investi dans une cinquantaine de terminaux portuaires du monde, et a notamment pris le contrôle du Pirée (Grèce) et des ports à conteneurs de Valence et Bilbao (Espagne).