Raihere Dudes, le sportif de l’année 2019, en vedette à Cinékid

PAPEETE, le 4 juillet 2019. Cinékid, le cinéma réservé aux enfants, accueille pour sa dernière séance avant la rentrée le champion de MMA Raihere Dudes, le sportif préféré des Polynésiens, pour une séance de photos et dédicaces.





Samedi, la nouvelle séance de Cinékid va enchanter les enfants. Avec son programme : l'animation assurée par Tahiti Magic Show et ses clowns Tuki et Tatayé, son goûter de gaufres et de glaces, et la projection du film Terra Willy planète inconnue . Et, en prime, la venue du sportif préféré des Polynésiens, au palmarès impressionnant, le champion de MMA (Arts martiaux mixtes) Raihere Dudes.



"Pour la dernière séance avant les vacances, j'avais envie de proposer aux enfants quelque chose d'exceptionnel", explique Patricia Dybman, à la tête de Cinékid. " D'où l'idée de faire appel au sportif préféré des Polynésiens, qui a remporté cette année le grand prix des Trophées des sports 2019 et le prix du meilleur athlète performer". Une invitation qu’il a acceptée avec plaisir. " Je viens pour passer un moment avec les enfants. Peut-être que je leur montrerai une prise" laisse entendre Raiere Dudes, qui voit dans le titre de sportif préféré des Polynésiens "une reconnaissance des années de sacrifices".