Raiatea vs Tahiti sur le ring de l'improvisation

Raiatea, le 15 mai 2022 – Ce week-end se sont tenues deux soirées d’improvisations théâtrales à Uturoa. L’équipe de l’île, Raiatea Impro, recevait Les Improsak venus spécialement de Tahiti pour l’affronter.



Le théâtre d’improvisation était à l’honneur vendredi et samedi à Raiatea. La troupe Les Improsak de Tahiti avait fait le déplacement pour affronter les équipes de Raiatea Impro lors de deux soirées de match qui se sont déroulées au Lycée de Uturoa. Après un échauffement sur scène de dix minutes, avec des déclamations pour chauffer la voix et des mimes pour réveiller le corps, les équipes se sont affrontées.



Le principe est simple. Un thème est donné par l’arbitre, ainsi qu’une contrainte et un temps de jeu. Les équipes ont ensuite trente secondes de “caucus” pour se briefer, et c’est parti ! L’objectif est d’improviser, de créer une situation, poser le décor, les personnages, l’atmosphère, puis de les faire évoluer par différentes actions et conclure par une chute. Dans le contexte de match, les deux équipes jouent chacune leur tour, puis le public vote pour la scène qu’il a préféré. Ceci permet de stimuler la créativité des joueurs pour surprendre et conquérir le public. Attention cependant, l’arbitre présent peut siffler les fautes de jeu, par exemple s’il y a une confusion, ou si le joueur ne tient pas les mimiques de son personnage jusqu’au bout. Un carton jaune est alors attribué à l’équipier qui a fauté. Il faut donc rester concentré sur son jeu, mais également attentif pour faire avancer l’histoire, la discipline est donc technique. Parfois, l’arbitre peut également décider de mélanger les équipes pour une scène, qu’on appelle alors “mixte”.



Impro, chants, rimes et bruitages



Les joueurs de Tahiti et Raiatea s’en sont bien sortis et ont conquis les élèves internes qui étaient présents, ainsi que le public qui était venu nombreux. Ils ont par exemple pu apprécier les improvisations sur le thème “La cantine en folie” avec la contrainte de le faire entièrement en chantant, “Iaa si tu joues pas c’est pau !” en catégorie horreur, “Chao Pao Nutella” avec comme contrainte de le faire en rimes ou encore “C’est pau !” seulement avec des bruitages.



Ce week-end de spectacle était également l’occasion pour la fondatrice de Raiatea Impro, Aurélie Royer, de faire ses aurevoirs à la scène polynésienne. En effet, elle s’envolera vers d’autres improvisations en juin prochain. Elle avait fondé la troupe en 2018, avec l’aide d’Alice Pinel de Tahiti Impro, avec laquelle elle organisait des stages afin de former les joueurs de l’île Sacrée aux codes de la discipline.





Rédigé par V.Leroi le Dimanche 15 Mai 2022 à 13:27 | Lu 212 fois