Raiatea va vibrer avec les Raromata’i Games

Raiatea, le 6 octobre 2023 - L’île sacrée accueille du 13 au 15 octobre prochains la toute première édition des Raromata’i Games. Cet événement, qui se veut pérenne dans le temps, promet de beaux moments de sport et de compétition. Quatre disciplines majeures sont au programme : le Crossfit, le MMA, la force athlétique, la zumba, le ‘ori tahiti et le renforcement musculaire.



À l'origine de cette initiative, on retrouve trois acteurs locaux : Capt & Fit, la salle de sport d’Uturoa, qui se chargera de la gestion du Crossfit. Arimat, le club de jiut jitsu, supervisera la dimension MMA, tandis que Manu Com, entreprise événementielle, orchestrera toute l'organisation logistique.



Pour Manarii Edmunds, dirigeant de Capt & Fit et co-organisateur de l'événement, il s'agit de créer un rendez-vous sportif à l'image de la culture polynésienne. Il explique : “Je voulais créer un événement de ce genre, mais adapté au contexte polynésien. C'est-à-dire un gros événement mais avec les sports populaires ici, les disciplines en pleine expansion. C’est surtout pour faire un bel événement aux Raromata’i, en terme sportif. Parce que pour l’instant on a ‘que’ la Hawaiki Nui qui est vraiment connue. Je ne prétends pas faire un événement à cette échelle, mais on va envoyer la sauce pour offrir à notre population un bel événement reconnu et de notoriété au fur et à mesure des années.” C'est une première et les organisateurs sont conscients du défi qu'ils doivent relever. Et avec plus de 7 millions de dépenses engagées, la recherche de sponsors est cruciale pour la réussite de cet événement d'envergure."

Grande soirée de MMA Et pour la première fois, la cage de MMA sera présente aux Raromata’i. Ce sera sous le chapiteau de la place To’a Huri Nihi à Uturoa, pour une grande soirée de MMA avec 14 combats au programme. Des combats débutants, la carte préliminaire, puis des combats amateurs et semi-pro, avec des athlètes venant de Raiatea, Taha’a, Bora Bora, Huahine, Moorea et Tahiti. Les grands noms tels que Henri Burns, Raihere Dudes ou Toanui Langomazino feront le déplacement depuis la capitale aux côtés de leurs protégés. Cet aspect des Raromatai Games sera supervisé par Arimat, qui s'occupe des matchs, de la logistique, des aspects médicaux et des règles. Hiro Lemaire, président de la Fédération polynésienne de lutte, MA, BJJ et disciplines associées, a également apporté son soutien. Le combat principal opposera Rayden Moarii à Jean-Louis Albertini.



Mais à Raiatea, un jeune champion se prépare à en découdre. Adam Tehio, 17 ans, combattra en catégorie -82kg : “C’est la première fois que je vais monter dans la cage. On m’a proposé parce que je faisais beaucoup de combats de boxe, depuis trois ans déjà. Donc j’ai bien voulu essayer Ça fait deux mois que je suis les cours de MMA. J’aime bien recevoir les coups, éviter ; c’est stratégique. Là je me sens en forme. Je ne suis pas stressé. Je suis bien coaché avec mon papa, Noël Tehio, en boxe, Éric Malinowski en MMA et Kevin Gomph en ju jitsu. Ils étaient tous contents que je me lance. Du coup c’est une préparation générale. Je travaille le matin le cardio avec le crossfit, et le soir MMA.”

Un marathon de 7 wods en 3 jours Côté Crossfit, l’événement sportif prévoit sept épreuves en individuel où les participants seront répartis en deux catégories : RX et Intermédiaire. Après plus de trois mois de préparation acharnée depuis la compétition de La Zone à Bora Bora, les athlètes de Raiatea se disent prêts à en découdre. Sylvana Ozbolt, vainqueure des deux dernières compétitions de Crossfit sur Raiatea, fait part de son excitation : “Ça fait plus de trois mois qu’on se prépare à la salle. J’ai bossé surtout mes côtés où j’avais plus de mal, comme la gym, pour être plus à l’aise. J’ai une pression quand même, mais je crois en mes capacités. Je donnerai tout et on verra bien ce que ça va donner. Tous ceux de la salle, c’est comme s’ils comptaient un peu sur moi, donc j’ai hâte de me mesurer à ceux de Tahiti.”



Rendez-vous donc dès vendredi 13 à Uturoa pour trois jours de sueur, de dépassement de soi et d’adrénaline.

Programme Vendredi 13 octobre

Visite médicale et pesée des combattants, briefing des compétiteurs à 10 heures, cérémonie d'ouverture à 13 heures, suivie des deux premiers wods à 14 heures et soirée MMA à à partir de 16 heures.



Samedi 14 octobre

Dès 8 heures, force athlétique, renforcement et fitness, zumba, ‘ori tahiti et à 15h30 marathon bench press. À 19h, trois wods



Dimanche 15 octobre

Dès 9h, dernier Wod et finales de crossfit avec les cinq premiers de chaque catégorie.

