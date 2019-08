Raiatea s'engage contre le décrochage scolaire

PAPEETE, le 22 août 2019 - Après Pirae et Taravao, le lycée de Uturoa à Raiatea accueille depuis cette rentrée une mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS). Ce dispositif est destiné aux élèves âgés de 16 à 25 ans, "la finalité étant de les remettre dans le cursus scolaire ou de les insérer professionnellement dans une formation", explique Sariah Aharau, responsable pédagogue de la MLDS à Raiatea.



Ce sont les fléaux récurrents de l'éducation, la déscolarisation et le décrochage scolaire. Pour résoudre ces problématiques le gouvernement a lancé en 2015 le dispositif "Mission de lutte contre le décrochage scolaire" (MLDS), destiné aux élèves âgés de 16 à 25 ans qui sont donc déscolarisés.



Deux MLDS, pilotées par le Département de l'orientation et de l'insertion (DOI), ont ainsi été lancées. La première à Pirae en 2015 et la seconde en 2017 à Taravao. Et une troisième s'installe cette année au lycée de Uturoa à Raiatea. "L'établissement nous a mis à disposition une salle. On sera donc en mesure d'accueillir 30 élèves qui seront répartis dans deux modules", explique Sariah Aharau, responsable pédagogue de la MLDS à Raiatea.



Le premier module d'accueil et d'accompagnement concerne les élèves sortis du système scolaire en fin de 3e et qui n'ont pas obtenu de diplôme. Et le second module intitulé "l'école de la seconde chance" regroupe des jeunes qui n'ont pas obtenu leurs orientations demandées ou qui ont arrêté leurs études en 2nde , 1ère ou terminale. "La finalité du dispositif est de les remettre dans le cursus scolaire ou de les insérer professionnellement dans une formation de la vie active à travers le SEFI, le CFPA et autres formations pour adultes", précise Sariah Aharau.