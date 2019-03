Raiatea a désormais son scanner

RAIATEA, le 11 mars 2019. Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a inauguré, lundi matin, en présence du haut-commissaire, René Bidal, et du ministre de la Santé, Jacques Raynal, le scanner et les équipements d’hospitalisation de jour de chimiothérapie de l’hôpital de Uturoa à Raiatea.





L’acquisition de ces nouveaux équipements et l’ouverture de la chimiothérapie délocalisée permettent désormais aux patients d’accéder à une offre de soins et un suivi régulier sans nécessité d’évacuation sanitaire vers Tahiti.

Ce nouvel équipement va permettre de traiter jusqu’à 3 000 rendez-vous par an. Cette unité travaillera en contact étroit avec les unités spécialisées du CHPF (Centre hospitalier de Polynésie française), à Tahiti.



Ces installations vont améliorer l’égalité d’accès aux soins et la prise en charge de la population de l’archipel des Iles Sous-le-Vent. Par ailleurs, en parallèle des travaux de réhabilitation entrepris pour le bâtiment, la construction d’un nouvel hôpital situé au plus proche du centre-ville d’Uturoa est envisagée. L’assise foncière de ce nouveau projet est actuellement recherchée.