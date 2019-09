Radio Tefana : le délibéré attendu mardi

PAPEETE, le 9 septembre 2019 - Une amende de 5 millions de Fcfp a été requise contre Oscar Temaru pour prise illégale d'intérêts et une amende de 20 millions de Fcfp à l'encontre de Radio Tefana.



Le délibéré du procès de l’affaire Radio Tefana sera rendu mardi à 8 heures par le tribunal correctionnel de Papeete. Le Tavini a d’ores et déjà appelé la population à se rassembler ce mardi 10 septembre dès 6 heures à la stèle Pouvana’a a O’opa puis devant l’assemblée de Polynésie, pour “prier tous ensemble” à 7 heures avant de se rendre au tribunal. Demain, “nous saurons enfin si la Justice s’écrit avec un grand “J” dans notre Pays sous tutelle, si l’on peut juger un Peuple au nom d’un autre Peuple, si la justice française, qui a condamné Pouvana’a a O'opa à la prison et à l’exil en 1958, est la même aujourd’hui” , indique le parti dans un communiqué transmis à la presse.