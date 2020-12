Radio Tefana : Le recours de la défense échoue en cassation

Rappelons que dans cette affaire aujourd'hui jugée en appel, le tribunal correctionnel avait reconnu le 10 septembre 2019 l'ensemble des prévenus coupables d'avoir organisé, entre 2010 et 2017, le financement sur fonds publics de la radio associative Te Reo o Tefana afin de promouvoir l'idéologie du Tavini huiraatira. Le maire de Faa'a et président du parti, Oscar Temaru, avait écopé de six mois de prison avec sursis assortis d'une amende de 5 millions de Fcfp. L'ancien directeur et président de l'association gérant la radio, Vito Maamaatuaiahutapu, avait été condamné à trois mois de sursis et 1 million de Fcfp d'amende et l'actuel président de l'association, Heinui Le Caill, à un mois de sursis et 500 000 Fcfp d'amende. L’association avait quant à elle été condamnée à une amende de 100 millions de Fcfp.