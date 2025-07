Radio: Stéphane Bern quitte Europe 1 pour ICI et le service public

Paris, France | AFP | lundi 06/07/2025 - Stéphane Bern quitte Europe 1 pour rejoindre à la rentrée ICI, le réseau des stations locales du groupe public Radio France, a annoncé ICI lundi dans un communiqué.



Sa chronique quotidienne, "Voyage dans le temps", sera diffusée du lundi au vendredi à 7h55 sur les 44 radios du réseau ICI (auparavant appelé France Bleu).



"Chaque épisode raconte(ra) une histoire vraie, souvent méconnue, narrée avec humour et esprit" et rythmée "par des illustrations sonores", selon le communiqué.



Cette "chronique quotidienne joyeusement érudite, à mi-chemin entre le cours d'histoire et la bande dessinée audio" proposera "des anecdotes étonnantes, des personnages extravagants et des faits réels aussi savoureux qu'improbables".



Après y être déjà passé dans les années 90, Stéphane Bern était sur Europe 1 depuis 2020, d'abord pour l'émission "Historiquement vôtre", puis pour "Au cœur de l'histoire" dans l'après-midi.



"J'ai adoré ça mais écrire 40 minutes d'émission par jour me prenait beaucoup de temps. Je m'épuisais. Mes projets télévisés se multipliant, j'ai compris que j'étais au bout de cette belle aventure", a déclaré l'animateur au journal Le Parisien/Aujourd'hui en France.



Selon lui, il a décidé de rejoindre ICI faute d'avoir été formellement reconduit en avril par Europe 1, radio dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.



"Avec Europe 1, nous partons en très bons termes. Ils étaient déçus que je parte. Même Vincent Bolloré m'a appelé. Il a compris mon choix", a assuré Stéphane Bern, qui a également été animateur radio sur France Inter et RTL par le passé.



Sur le petit écran, il présente des émissions événementielles sur le groupe public France Télévisions, comme "Le village préféré des Français", et tient le rôle-titre de la série policière "Bellefond" sur France 3.

