

Radiation de Hinamoeura Morgant-Cross : les élus du Tavini surpris par le timing

Tahiti, le 25 novembre 2025 - Au Tavini Huiraatira, la radiation de Hinamoeura Morgant-Cross continue de faire réagir… mais pas pour les raisons que l’on pourrait croire. Sur le fond, l’éloignement de l’élue dissidente était déjà consommé depuis plusieurs mois. En revanche, le moment et la manière choisis pour la mettre à l’écart ont pris de court les élus. Entre stupeur affichée et compréhension tacite de la décision, la majorité révèle un paradoxe frappant : personne n’ignore la fracture, mais tout le monde semble surpris par la façon dont elle a été officialisée.



Heinui Le Caill est “tombé des nues” en apprenant la nouvelle par la presse de la mise à l’écart de Hinamoeura Morgant-Cross du groupe Tavini à l’assemblée. “On a découvert ça hier… On n’a pas évoqué son cas en comité de majorité, en tout cas pas cette fois”, explique-t-il, rappelant que le sujet avait été abordé il y a un peu plus d’un an, avant d’ajouter : “Enfin, à mon niveau, on a tourné la page”. Thilda Garbutt-Harehoe partage cette impression : “Ça se voyait qu’il y avait de la tension… Même dans les comités de majorité… En gros, je pensais que ça finirait comme ça”. Tematai Le Gayic partage la même surprise du mode opératoire : “Hier, toute la journée, pour étudier le budget de la Polynésie, j’ai reçu plusieurs appels et messages pour me dire que notre collègue Hinamoeura Morgant-Cross était en ‘live’ sur Tahiti Infos et qu’elle annonçait sa radiation du groupe Tavini à l’assemblée. J’ai appris en même temps que tous les Polynésiens et tous les médias”, nous a-t-il confié, soulignant le manque de discussion préalable : “Le sujet n’a pas été évoqué en comité de majorité… On était tous étonnés par cette décision parce qu’il n’y a pas eu de discussion liminaire, ni de réunion pour débattre de cette éventuelle radiation”.



Pour Tematai Le Gayic, comme pour plusieurs de ses collègues, le choc tient donc surtout à la forme, même s’ils comprennent le fond. “On aurait aimé pouvoir en discuter avant… Même si, sur le fond, je comprends la décision”, nous a-t-il confié, soulignant que “c’est la première fois qu’un président de groupe radie quelqu’un. Jusqu’ici, les départs se faisaient toujours de manière volontaire”.



Le timing choque plus que la décision



Toutefois, il “peut comprendre le positionnement du parti parce qu'il y a eu plusieurs écarts de positionnement de la part de Hinamoeura, à la fois vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis du parti. Si le parti souhaite avoir une discipline de groupe, le président du parti prend sa décision”. Tematai Le Gayic reste néanmoins solidaire de sa collègue qui siège d’ailleurs avec lui au sein de la commission de l’Économie. “Après, je peux aussi comprendre le positionnement de Hinamoeura qui n'a pas souhaité sortir d'elle-même du groupe Tavini parce qu'elle a été élue avec cette liste, par respect pour ses électeurs”. Bien que moins prolixe, Mitema Tapati va également dans ce sens : “ Je l’ai soutenue, j’ai beaucoup de respect pour tout le monde mais je comprends cette décision, question de discipline”.



Hinamoeura Morgant-Cross, qui n’a jamais voulu quitter le groupe d’elle-même, s’était progressivement isolée. Elle intervenait régulièrement en séance plénière ou face à la presse pour dénoncer ce qu’elle considérait comme un non-respect du programme pour lequel le Tavini avait été élu. Sa dernière vidéo sur le parking du CHPF, dénonçant le manque de places de stationnement et critiquant les animations culturelles, aurait-elle précipité sa radiation ? Quoi qu’il en soit, pour les élus du Tavini, le choc réside moins dans la justification politique que dans le timing et la forme de l’exclusion. La décision, bien qu’attendue sur le fond, apparaît brutale et illustre les tensions persistantes au sein du parti entre discipline de groupe et liberté de ton des élus.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mardi 25 Novembre 2025 à 17:43 | Lu 3176 fois



