RTP-ARO nō Pōrīnetia poursuit ses rencontres sur la retraite

Les tāvana se sentent concernés, parce que 2/3 des cotisations sont supportées par les fonds des administrés, au travers du budget de la commune, lorsqu'ils paient leurs travailleurs

Nous savions déjà que ce n'était pas de sa responsabilité, mais celle du pays

pour étayer les souffrances de la CPS sur les personnes qui ne travaillent pas, le RSPF, la maladie et le social

Cette convention va couvrir certains frais de la maladie et de la santé. Pour faire quoi ? Eh bien, pour mettre un pansement sur un trou de la taille de milliards de francs, et qui doivent être supportés par une augmentation de la durée de cotisations des travailleurs. Il y a des gens qui paient et il y a des gens qui ne paient pas

On a vu le président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC). Peut-être qu'on verra aussi le président du pays. On est prêt à discuter avec tout le monde

aider

Comment est-ce qu'on peut parler de la retraite sans parler de remplir la caisse. Il faut qu'on arrive à trouver les moyens pour remplir la caisse. On n'a pas de solutions miracles, par contre, ce sont des décisions qui doivent être prises. Pourquoi ne pas parler de défiscalisation de la santé et de la maladie ? C'est-à-dire que sur les 16 %, on met 1 % pour la maladie, pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de retraite par capitalisation ? Ce système existe déjà à la CPS, c'est un système qui doit être réformé en profondeur. Il faut arrêter de mettre des pansements. Il faut qu'on arrive à travailler en profondeur sur la réforme de la PSG

Depuis 1995, les décisions politiques ont plombé la PSG. Et aujourd'hui, la décision politique qui est mise en place ne va pas résoudre le problème. Il y a 30 000 patrons et 61 000 travailleurs qui paient à la CPS, ce qui représente 124 milliards de francs, dont 38 milliards qui sont alloués à la retraite. Comment sommes-nous arrivés à ce déficit ? L'argent a été utilisé par des subterfuges politiques au travers des réformes qui n'ont jamais abouti. Aujourd'hui, ils veulent augmenter la cotisation, mais est-ce qu'on a parlé de remplir les caisses ? Eh bien non. Et comment pourrait-on remplir les caisses ? Peut-être par une nouvelle taxe ? Peut-être en diminuant les frais de santé ? C'est la raison pour laquelle, depuis le début des discussions, nous disons qu'il faut travailler sur la maladie d'abord. Si on a des problèmes à la CPS, c'est à cause de toutes ces volontés politiques qui n'ont jamais été jusqu'à leurs termes

nous sommes prêts à arrêter de travailler. Et si la manutention arrête de travailler, plus rien ne sortira du port. On s'arrêtera pour nos enfants, vos enfants