RSMA : le Medef consulté pour ajuster au mieux les formations

PAPEETE, le 4 septembre 2018. Le président du Medef de Polynésie française, Patrick Bagur, et le colonel Sandrine Attia, commandant la Régiment du service militaire adapté ont signé ce mardi après-midi la convention qui renouvelle l'engagement de leurs actions communes en faveur de l'insertion des jeunes Polynésiens dans le monde du travail.



Jusqu'ici, les conventions étaient signées pour deux ans. Cette nouvelle convention scelle pour 10 ans leur partenariat.

Le RSMA de Polynésie française accueille plus de 600 volontaires chaque année au sein de 21 filières de formation.

Le Medef et le RSMA travaillent ensemble pour définir et ajuster les filières professionnelles en fonction des évolutions du marché de l'emploi, mettre en adéquation les formations proposées par le RSMA avec les attentes des entreprises et accompagner les stagiaires dans leur recherche d'emploi.



Ce mardi, 14 jeunes formés pour réaliser l'étanchéité des bâtiments ont reçu leur diplôme. Douze d'entre eux ont déjà décroché un CDI. " Notre objectif est d'optimiser les formations en fonction des besoins. Nous souhaitons cerner les besoins des entreprises", souligne le colonel Sandrine Attia. "A la veille des gros projets politiques, il faut qu'on soit prêt", complète Patrick Bagur.



Le Medef siège d'ailleurs au conseil de perfectionnement du RSMA, qui se réunit une fois par an pour définir ses orientions et les formations mises en place. Les formations dispensées au RSMA durent entre six mois et un an. Au premier trimestre l'an prochain, une filière de développeur web sera mise en place pour faire suite au plan Smart Polynesia, préparé par le gouvernement pour développer l'économie numérique en Polynésie.