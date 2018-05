RSMA-Pf: "Réussir par le travail et l'effort", leur message au monde

Si vous aviez un mégaphone magique qui, pendant une minute, vous permette d’être entendu de tous, quel serait votre message ?



C’est sur ce thème, initié par le « Labo des histoires » dans le cadre des Assises de l’Outremer, que la classe de 3e du collège public d’Atuona et la 1re compagnie de formation professionnelle du RSMA-Pf ont travaillé ensemble.

C’est ainsi que le lundi 26 mars dernier, les élèves du collège étaient accueillis dans les filières de formation professionnelle de la compagnie pour réfléchir conjointement avec les volontaires stagiaires du RSMA aux thèmes qu’ils souhaitaient aborder. De nombreuses idées ont ainsi émergé, allant de l’insularité au lien entre les générations, en passant par l’accès aux soins.

Après ce travail de réflexion est venu le temps de la rédaction du message. Chaque groupe composé à la fois de collégiens et de stagiaires s’est accaparé un sujet. Tous se sont ensuite retrouvés pour faire écouter son message à l’ensemble des participants.



Un mois plus tard, deux élèves du collège, Lolita et Coanny, accompagnées de leur professeur Judith ont rejoint deux stagiaires du RSMA, Tefioatihetia et Scot. Ils se sont retrouvés pour s’entrainer à l’enregistrement vidéo du message. Afin d’illustrer les textes, différentes séances de prises de vues se sont déroulées à l’aéroport, à la plage, au dispensaire ainsi qu’au collège d’Atuona. Cet exercice a permis à tous de s’entrainer en attendant les résultats du jury parisien. En effet, quelques textes lauréats sélectionnés à travers le monde seront mis à l’honneur à Paris dans le cadre des Assises de l’Outremer.



Enfin, il est à noter que cet exercice visant à promouvoir la lecture et l’écriture, n’a pas été l’apanage des Marquisiens d’Hiva Oa. C’est en effet à travers toute la Polynésie que collégiens et volontaires du RSMA ont effectué les mêmes exercices. Dans une ambiance de saine émulation, nous leur souhaitons bonne chance pour ce concours. Que les meilleurs messages gagnent !



Mme Judith MENDIOLA, professeur au collège d’Atuona

Capitaine Philippe COINON, commandant la compagnie des Marquises du RSMA