RDC: au moins 26 morts dans le crash d'un avion sur Goma

Goma, RD Congo | AFP | dimanche 24/11/2019 - Au moins 26 personnes sont mortes dans le crash dimanche matin d'un petit avion de ligne en République démocratique du Congo, qui s'est écrasé deux minutes après son décollage sur une maison d'un quartier populaire de Goma (est).



L'accident a tué les 19 personnes qui avaient pris place à bord du petit porteur de la compagnie Busy Bee (17 passagers et deux membres d'équipage), a indiqué dans un communiqué le vice-ministre des Transports Jacques Yuma Kipuya.

Sept personnes au sol ont également été tuées dans la chute de l'avion de type Dornier-228 sur une maison proche de l'aéroport de Goma, ajoute le communiqué. Il pourrait s'agir des membres d'une même famille.

D'autres sources locales à Goma parlaient dimanche soir d'un bilan plus élevé, entre 27 et 29 morts, avec des blessés hospitalisés.

L'appareil s'est écrasé sur le quartier Birere/Mapendo peu après 09h00, à côté de l'aéroport construit près de la frontière avec le Rwanda au milieu de zones densément peuplées, selon des vidéos partagées sur les réseaux sociaux.

Une vidéo récupérée par l'AFP montre la carlingue de l'avion encore fumante encastrée dans le mur d'une maison, avec des habitants du quartier autour.

Une première vidéo sur les réseaux sociaux a montré l'avion en flamme et les habitants qui tentaient d'éteindre l'incendie avec des seaux d'eau.

L'appareil devait assurer une rotation vers Beni via Butembo à 350 km au nord de Goma. Le pilote a "raté son décollage", a rapporté le gouverneur du Nord-Kivu, Carly Nzanzu Kasivita, dans un communiqué.

"A priori, c’est un problème technique", a déclaré un technicien de la compagnie sur le lieu du crash, cité par le site d'information actualité.cd. L'avion aurait connu des problèmes de moteur dans les jours précédents. - "Congo profond" -

La Mission des Nations unies au Congo (Monusco) a envoyé deux camions de pompiers en renfort des équipes congolaises.

Busy Bee est une compagnie qui dessert Goma, Beni et Butembo dans la province du Nord-Kivu. "Nous vous amenons vers le Congo profond", indique son site internet qui présente une flotte de trois appareils Dornier pour des vols réguliers et chaters, ainsi des évacuations médicales.

Depuis Beni, le gouverneur du Nord-Kivu Carly Nzanzu Kasivita a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Le gouverneur séjourne à Beni pour tenter de calmer la colère des habitants après les massacres de civils qui ont fait plus de 60 morts en un mois.

Depuis août-septembre 2018, Beni et Butembo sont aussi l'épicentre de l'épidémie d'Ebola qui a tué près de 2.200 personnes.

La piste de l'aéroport de Goma avait été rénovée et prolongée en 2015 après avoir été endommagée en 2002 par l'éruption du volcan Nyiaragongo.

L'aéroport est utilisé pour des vols réguliers (Ethiopian Airlines, Congo Airways, CAA, Busy Bee) mais surtout des appareils des Nations unies et d'organisations humanitaires.

Même en diminution, les risques d'accidents d'avions restent élevés en République démocratique du Congo, plus grand pays d'Afrique sub-saharienne (2,3 millions de km2).

Le 10 octobre, un Antonov-72 s'est écrasé dans le centre du pays après avoir décollé de Beni. Il transportait des équipes d'appui logistique au président Félix Tshisekedi, qui rentrait le même jour d'un déplacement dans l'est du pays.

Parmi les passagers victimes de l'accident de Goma, figure la coordinatrice d'une association de défense du droit des femmes, Mambo Zawadi, ont indiqué des ONG.

Il y avait également trois cadres de l'l'administration foncière "qui rejoignaient leurs postes de travail à Butembo et Béni après les séances de travail que j'ai organisées", a indiqué leur ministre de tutelle, Molendo Sakombi, dans un communiqué de condoléances aux proches.