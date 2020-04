Quinze tonnes de matériel médical pour la lutte

“On s’organise pour aller chercher ce qui reste”

“L’équipage a été remarquable. En effet, en prenant la décision d’aller à Shanghai, ce qui était une décision courageuse, ils auraient pu, si on avait eu du retard, être obligés de passer une nuit à Shanghai ce qui n’est pas enchanteur non plus. Ils ont tous été volontaires, et même pour les vols qui assureront la continuité territoriale. Les équipages et les gens qui travaillent dans les bureaux… ils font tous un travail remarquable.”Il y a des vols de continuité territoriale, il faut remercier l’État qui nous a sélectionnés. Il y a eu un appel d’offres avec sept compagnies et nous avons été sélectionnés. Il y aura un premier vol demain, un Paris direct. Ce sera le deuxième d’ailleurs, on va faire un vol sans escale. Le premier vol va également ramener du matériel médical, il faut le savoir. Le Pays a pas mal de commandes en attente en métropole qui vont être acheminées de cette façon. Il y a aussi encore de matériel qui nous attend en Chine. On va déjà vider l’avion, débrieffer et on va voir comment on s’organise pour aller chercher ce qui reste.”