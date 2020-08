Quinze nouveaux diplômés pour l’École de Commerce de Tahiti

Tahiti, le 20 août 2020 - Quinze étudiants de la 8e promotion de l’École de Commerce de Tahiti ont reçu leur diplôme hier au siège de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française. Ce diplôme récompense trois années d’études intensives.



Après trois années d’études et de stages, 15 étudiants de la 8e promotion de l’École de Commerce de Tahiti (ECT) ont été diplômés hier au siège de la CCISM (la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de Polynésie française), où se situent les locaux de leur formation. La major de cette nouvelle promotion est une fille, Anaïs Geva.

Cérémonie de remise de diplômes solennelle, puisqu’elle s’est faite notamment en présence du vice-président de la Polynésie française, Teva Rohfritsch, de la ministre de la Modernisation de l’administration, Tea Frogier et du président de la CCISM, Stéphane Chin Loy.

Titrée niveau 6 (bac+3), l’ECT propose aux étudiants un parcours individualisé sur trois ans. « La politique générale de l’École est de former des femmes et des hommes motivés pour assurer avec professionnalisme, adaptabilité et compétence, les responsabilités, qui leur seront confiées dans les entreprises du Pays. Ainsi, l’engagement de l’École de Commerce de Tahiti est d’accompagner le développement commercial local et international des entreprises que nos étudiants vont intégrer », indique l’établissement.

L’ECT mise sur trois piliers pour former ces jeunes étudiants. Un enseignement académique général et professionnel pour développer une pensée autonome, créative et opérationnelle. Une pédagogie de l’action favorisant l’implication des étudiants par des missions concrètes et de nombreux stages professionnels en entreprise. Et enfin, une formation tournée vers l’international en immergeant les étudiants dans une entreprise ou / et en les insérant dans une université étrangère. L’ECT est par ailleurs signataire de la charte ERASMUS+.

Après ces trois années d’études studieuses, les étudiants de l’École reçoivent également plusieurs titres, dont notamment un titre professionnel de « Responsable de Développement », du réseau de formation Negoventis de CCI de France. Reconnu de niveau Bac+3, ce titre permet à une majorité d'étudiants de poursuivre leurs études en master. Cette poursuite des études en 1ère année de master peut s'effectuer à la CCISM, avant d'intégrer en 2e année l'une des six École de Commerce du Groupe Global Education (ESG) en métropole. Près de 80% des étudiants ont un projet à la fin du cursus. Concernant l’insertion après l’école, 42% des étudiants choisissent d’aller en master, 21% cherchent un emploi ; 17% sont embauchés en CDD ou en CDI, 8% en CVD (Corps des volontaires au développement de la Polynésie) et 12% se lancent dans l’auto-entreprenariat.