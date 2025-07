Quinze morts dans une vague de froid record en Argentine, Chili et Uruguay

Santiago du Chili, Chili | AFP | vendredi 03/07/2025 - Une vague de froid record frappe l'Argentine, le Chili et l'Uruguay, causant la mort d'au moins 15 personnes et obligeant les gouvernements à restreindre l'approvisionnement en gaz et à déclencher des plans d'hébergement d'urgence.



Une masse d’air polaire venant de l'Antarctique balaie la région, faisant baisser les températures nettement sous les 0°C dans les trois pays d’Amérique du Sud.



En Argentine, au moins neuf sans-abri sont décédés à cause du froid durant cet hiver, selon l’ONG Proyecto 7.



A Buenos Aires, les températures sont descendues à -1,9°C mercredi, son plus bas niveau depuis 34 ans. Des coupures de courant provoquées par une forte demande ont laissé des milliers de personnes sans électricité pendant plus de 24 heures dans certaines zones.



Ailleurs en Argentine, la neige a recouvert des plages atlantiques comme celle de Miramar (450 km de Buenos Aires) tandis que la petite localité patagonienne de Maquinchao a enregistré -18°C mardi.



Le gouvernement argentin a suspendu l'approvisionnement en gaz des industries et des stations-service mercredi afin d'assurer l'alimentation en gaz des foyers.



L'Uruguay, où les températures sont descendues en dessous de zéro dans certaines régions, a décrété une "alerte rouge" à l'échelle nationale après la mort de six personnes, permettant ainsi au gouvernement de déplacer de force des sans-abri vers des centres d’hébergement.



A Montevideo, les températures ont atteint un maximum de 5,8°C le 30 juin, son plus bas depuis 1967, selon le météorologiste Mario Bidegain.



Le Chili a également activé des plans d'hébergement pour les sans-abri pendant les journées les plus froides. La ville de Chillan, à 400 kilomètres au sud de Santiago, a enregistré -9,3 °C, selon la direction météorologique chilienne.



La neige est tombée dans certaines parties du désert d'Atacama, le plus sec du monde, pour la première fois depuis une décennie.



"Ce qui s'est passé cette semaine au Chili et dans le Cône sud de l'Amérique plus largement est une vague de froid causée par la fuite d'une masse d'air polaire provenant de l'Antarctique", a déclaré le climatologue Raul Cordero, de l'université de Santiago, à l'AFP.



La situation dans la région devrait s'améliorer dans les jours à venir.

le Jeudi 3 Juillet 2025 à 23:33 | Lu 61 fois