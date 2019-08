Qui sera le Super Aito ?

Le Super Aito 2019, une course de pirogue V1 proposée par Te Aito Events sous l’égide de la Fédération tahitienne de va’a, est prévu ce week-end entre Moorea et Tahiti, sur un parcours de 34 km. Qui succèdera à Steeve Teihotaata ? L’arrivée est prévue à la Pointe Vénus vers 14 heures.



Charley Maitere et Mara Aitamai sont les initiateurs de deux courses de va’a marathon V1 d’exception, qui sont proposées chaque année en Polynésie depuis une trentaine d’années : le Te Aito et le Super Aito. La première, programmée cette année le 20 juillet, est ouverte à tous et regroupe environ 1 000 rameurs, toutes catégories confondues. Le Te Aito existe même dans d’autres pays comme la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie… La course attire donc de nombreux étrangers.



Le Super Aito, proposée environ un mois plus tard, est un peu le combat des chefs, l’explication ultime. Les 100 meilleurs du Te Aito sont retenus pour cette course particulièrement difficile qui consiste à traverser le chenal entre Moorea et Tahiti contre les éléments.



Mara Aitamai l’a précisé hier matin en conférence de presse : "Depuis l’année dernière, on est revenus aux sources, en quelque sorte, sur un parcours Temae-Pointe Vénus tout en remontée. C’est ce qui rend cette course difficile". En effet, il faut être un véritable aito pour ramer contre le vent et la houle pendant 34 kilomètres.