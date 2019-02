Quels sont les points communs entre le français, le tahitien et l'anglais ?

PAPEETE, le 12 février 2019. Une convention de partenariat a été signée, mardi matin, entre les auteurs d’une étude comparative du tahitien, du français et de l’anglais, la famille Atem, le ministère de la Culture et le ministère

de l’Education, de la jeunesse et des sports.



Félix Atem, Florent Atem et Carole Atem, ont en effet coécrit un ouvrage consacré à la langue tahitienne et à la réflexion sur sa place parmi les autres langues et ils ont souhaité que leur ouvrage soit diffusé aux corps enseignants de Polynésie française.



Cet ouvrage intitulé « Eléments pour une étude comparative du tahitien, du français et de l’anglais » est un travail de recherche, destiné principalement aux enseignants d’anglais, de français et de tahitien, mais également à toutes celles et tous ceux qui s’intéressent à l’étude des langues.



Cette étude linguistique comparative a pour finalité de faire prendre conscience aux enseignants de l’existence, outre l’approche par la grammaire traditionnelle, d’une autre manière d’enseigner la ou les langue(s), et de leur faire repérer des invariants entre trois langues importantes en usage en Polynésie française.



Cet ouvrage permettra ainsi d’offrir aux enseignants, l’opportunité d’appréhender et de leur faire acquérir des connaissances sur le fonctionnement et la construction des langues tahitienne et anglaise et proposer ainsi aux écoles et établissements scolaires un outil de réflexion et de recherche destiné à viser un enrichissement progressif des connaissances et compétences, en conjuguant travail linguistique et apport culturel.