Quels seront les jouets stars sous le sapin ?

Si vous souhaitez tester des jeux et savoir s'ils plaisent à vos enfants, n'hésitez pas à faire un tour à la Guilde des aventuriers (La Mission, résidence Reo Hiti, à Papeete) pour rencontrer Soizick. L'animatrice socioculturelle diplômée d’État est passionnée de jeux et saura vous faire découvrir des jeux adaptés à vos goûts. Pendant les vacances, la Guilde des aventuriers propose en plus un stage multi-activités du 8 au 12 janvier pour les enfants à partir de 8 ans. Au programme les matins : escrime, atelier scientifique, accrobranches, badminton...) et l'après-midi : jeux de société Gozu, Jamaïca, Munchkin, Baobab, Dixit, Chasseurs de légendes, Citadelle, Bang, Les Bâtisseurs, Continental Express...)

Du 2 au 12 janvier : des ateliers ludiques et éducatifs autour du jeu de société et des jouets sont proposés en demi-journée pour les enfants de 3 ans et plus. Le matin est consacré aux enfants de 3 à 7 ans et l'après-midi aux enfants de plus de huit ans.

Contact : 87.27.34.41