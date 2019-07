Queen à l'affiche d'un festival new-yorkais contre la pauvreté

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 29/07/2019 - Le légendaire groupe Queen, avec pour chanteur Adam Lambert, ainsi que de nombreux autres artistes dont Pharrell Williams et Alicia Keys, seront à l'affiche du festival Global Citizen à New York en septembre, un événement visant à soutenir la lutte contre la pauvreté dans le monde.



Le groupe pop OneRepublic, la chanteuse américaine H.E.R. et la compositrice Carole King se produiront également dans Central Park, au coeur de Manhattan, le 28 septembre, ont annoncé les organisateurs mardi.

Global Citizen, qui coïncide chaque année avec la tenue de l'Assemblée générale des Nations unies, distribue gratuitement les billets à ceux qui promettent de se mobiliser contre la pauvreté.

"Après l'année prochaine, il ne restera que dix petites années pour réaliser les objectifs de développement" de l'ONU, a déclaré Hugh Evans, co-fondateur de Global Citizens.

"Les mesures et les progrès que nous faisons cette année, et jusqu'en 2020, détermineront notre capacité à éradiquer ou non l'extrême pauvreté d'ici 2030, et l'échec n'est pas une option", a-t-il ajouté.

Le festival sera présenté par le couple d'acteurs australiens Hugh Jackman et Deborra-Lee Furness, avec l'intervention d'autres célébrités comme Rami Malek et Forest Whitaker.