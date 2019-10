Que faire à Halloween pour les petits et les grands

Toute la journée de ce jeudi, les magasins Carrefour organisent de nombreuses animations pour les enfants. Au programme à Punaauia :• Distribution de bonbons de 10h à 12h et de 15h à 17h• Maquillage de Halloween de 15h à 18h• Ateliers créatifs de• Halloween de 15h à 18h• Pose de tatouages éphémères de 15h à 18h• Chasse aux bonbons de 17h à 18hEt pour continuer d'occuper les enfants pendant ce long week-end de vacances, Cinekid Tahiti organise une séance cinéma spéciale Halloween le samedi 2 Novembre au Liberty dès 8h50 avec un décors dans le ton, quatre courts-métrages, un spectacle de sorcières (à pleurer... de rire), un goûter… Et le film du mois, Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque.Toujours au cinéma mais pour les ados, les salles Concorde, Hollywood et Liberty organisent leur nuit de l'Horreur ce jeudi soir dès 21h30 avec des films effrayants, un concours de déguisement, à manger et du café… Et même des viennoiseries le matin pour se remettre de ces émotions !Les familles pourront enfin s'unir pour résoudre le mystère de la salle éphémère de Halloween créée par Escape Game Tahiti, avec La Guilde des aventuriers, au rond-point de Heiri à Faa'a dès 19h (réservez au 87 21 44 22).