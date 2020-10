Quatre victoire pour Raphaël Ah-Scha

Dans quelques semaines aura lieu l’ultime étape du championnat qui semble bien plus difficile à organiser que les années précédentes. "En effet, dans sept semaines, aux alentours du 21 novembre, nous allons organiser la dernière étape du championnat V1, explique Philippe Lablée, président du district de va'a de Nuku Hiva. Cette dernière étape correspond aussi comme tous les ans, à la grande course V1 Taikahano. Il s’agit d’une course qui est ouverte à tous les rameurs de Polynésie française, notamment aux amis tahitiens qui viennent chaque année grâce au sponsoring d'Air Tahiti qui nous offre 50% de réduction sur les billets d’avion. Malheureusement, cette année, étant donné la conjoncture sanitaire, nous n’avons pas eu le sponsoring de la compagnie aérienne, ce qui complique grandement l’organisation. On espère au moins que si les piroguiers des Îles du Vent ne peuvent pas venir, les rameurs des autres îles des Marquises, eux, viendront. Mais dans tous les cas on organisera la course, puisqu’elle correspond aussi à la dernière étape du championnat annuel de Nuku Hiva."



Pour l’heure les piroguiers marquisiens sont retournés à leurs entraînements quotidiens en vue d’améliorer leurs performances qui devront être pérennes pour gagner la dernière étape du championnat de va’a de Nuku Hiva et tenter de concurrencer Raphaël Ah-Scha.