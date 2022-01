Quatre tonnes de déchets ramassés vallée de Tipaerui

Tahiti, le 23 janvier 2022 - Les Volontaires jeunes cadets du RSMA-Pf et l’association Project Rescue Ocean Polynésie ont ramassé plus de 4 tonnes de déchets dans la vallée de Tipaerui.



Vingt-et-un volontaires jeunes cadets du RSMA-Pf ont accompagné samedinles membres de l’association Project Rescue Ocean Polynesie sur le site de la vallée de Tipaerui afin de mener une première action éco-citoyenne. L’objectif de cette journée était de nettoyer le fond de la vallée et de redescendre en particulier de vieux pneus abandonnés à une heure de marche dans la forêt. Ce grand nettoyage a permis de rapatrier plus 4 tonnes de déchets. Cette journée éco-citoyenne avait à la fois pour but de faire participer les jeunes cadets à un action d’intérêt général, leur permettant de se sentir utile au sein de la société, de contribuer à la préservation du fenua en prenant en compte les préoccupations environnementales et de réaliser un travail collectif afin de l’inclure dans une dynamique de groupe, favorisant la cohésion. Le programme Volontaires jeunes cadets est un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire à travers des activités culturelles, sportives et civiques dans un cadre militaire. La prochaine action citoyenne des Volontaires jeunes cadets sera dédiée aux personnes sans domicile fixe.