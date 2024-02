Quatre morts dans une avalanche au Mont-Dore, secours et professionnels soudés autour des victimes

Clermont-Ferrand, France | AFP | dimanche 25/02/2024 - "Le monde de la montagne est touché": face à la "tragédie" qui a coûté la vie dimanche à quatre alpinistes, ensevelis dans une avalanche au dessus de la station du Mont-Dore (Puy-de-Dôme), secours et professionnels de la montagne font corps autour des victimes et des survivants



"On est en train de rechercher l'identité des victimes et leur âge", a annoncé lors d'un point presse Sébastien Dubourg, le maire du Mont-Dore, station de ski du massif du Sancy, au nord du parc naturel régional des Volcans d'Auvergne, au-dessus de laquelle s'est déroulé le "drame".



Peu avant 13h00 dimanche une avalanche s'est déclenchée dans le Val d'Enfer perché au-dessus de la station, environ à 1.600 d'altitude.



Sept alpinistes, dont un guide, progressaient dans une zone de hors piste lorsqu'ils ont "été pris dans la coulée" et ensevelis. Quatre d'entre eux sont morts, trois autres ont été légèrement blessés. Ils ont ensuite été hospitalisés.



"C'est une tragédie", a décrit la préfecture expliquant que les sept victimes étaient encordées au moment de l'avalanche et "ont été ensevelies" par le glissement du manteau neigeux.



Le groupe encordé au moment des faits se composait de deux autres personnes qui ont échappé à l'avalanche et ont donné l'alerte a indiqué la sous-préfète Judith Husson à l'AFP.



Dans le groupe, "plusieurs d'entre eux avaient des balises" qui ont facilités les recherches, selon la même source.



"Vu l'équipement, on suppose que c'était des personnes aguerries", a noté le maire, lui-même moniteur de ski, qui a rappelé que "la montagne, même en basse altitude, est dangereuse".



"On ne peut être partout"



Dans le val où s'est produit le "drame", "cinquante centimètres de neige sont tombés en quatre jours, ça fait un espèce d’entonnoir" en hors piste, a-t-il décrit, annonçant également que la station demeurera ouverte.



"J'ai des pisteurs qui déterminent le matin les risques s'il y a besoin de déclencher une avalanche" à titre préventif, a ajouté l'édile, "après on peut pas être partout dans le hors piste", a-t-il déploré.



L'avalanche s'est déclenchée un jour de fort enneigement sur le domaine skiable avec jusqu'à 60 centimètres de neige dure et compacte selon l'altitude, selon le site spécialisé Ski Info.



"Le monde de la montagne est touché" a affirmé le lieutenant colonel de gendarmerie Lenne, rappelant qu'une cinquantaine de secouristes sont intervenus après le signalement "d'une coulée de neige" et se sont affairés à retrouver les personnes ensevelies jusqu'à la fin d'après-midi.



A 17h15, quelques heures après la coulée, la préfecture indiquait que les recherches étaient terminées, tous les alpinistes ayant été retrouvés.



La sous-préfète Husson a appelé à "la grande prudence sur les règles à la montagne", rappelant que les "touristes et même (les) personnes expérimentées" doivent "s'informer avant de partir... On n'est jamais en complète sécurité en hors piste".



Mi janvier, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) avait appelé les alpinistes à la prudence, après avoir récupéré un skieur emporté par une avalanche dans un contexte différent. "Prenez garde malgré le faible enneigement, des plaques à vent se déclenchent et peuvent provoquer des avalanches", prévenait son site Facebook.



Le parquet de Clermont-Ferrand a ouvert dimanche une enquête pour déterminer les causes de l'accident.

le Lundi 26 Février 2024