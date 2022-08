Quatre jours de salon pour préparer la rentrée

Tahiti, le 3 août 2022 – Le Salon de la rentrée, des sports et des loisirs investit le parc d’expo de Mama’o de jeudi à dimanche. Ouvert de 8 h 30 à 17 h 30, il permet comme chaque année de réaliser de bonnes affaires tout en cherchant de nouvelles idées d’activités pour les enfants. Un espace de démonstrations et un autre dédié aux conférences sont également prévus.



La rentrée des classes, c’est déjà la semaine prochaine ! Pour bien l’aborder, l’équipe DB Tahiti organise, de jeudi à dimanche, son Salon de la rentrée, des sports et des loisirs au parc d’expositions de Mama’o. Cet événement, organisé tous les ans, est devenu le rendez-vous incontournable des parents en quête de bonnes affaires ou d’activités extra-scolaires pour leurs enfants.



Cette année, le salon est divisé en quatre zones : un espace shopping de 2 000 m2 pour bien s’équiper (téléphonie, multimédia, prêt-à-porter, accessoires, équipement de sport, mobilier…) ; un espace sports et loisirs de 1 000 m2 pour bien choisir ses activités ludiques et sportives ; un espace animation avec des démonstrations et des ateliers (squash, escrime, aviron indoor, hip hop, aquarelle…) ; et une salle de conférence climatisée qui accueillera de nombreux intervenants. Parmi ceux-ci, Arts Hypnose Tahiti animera samedi, de 15 h 30 à 16 h 30, une conférence sur la communication parents/enfants et la gestion des émotions de la rentrée.



Une bouée gonflable, un terrain de snookball (mélange de foot et de billard), une initiation au cyclisme et des tours de magie seront proposés en continu, tout comme l’espace food court prévu à l’entrée. Le programme complet de toutes les animations est à retrouver sur la page Facebook DB Tahiti. L’événement, ouvert de 8 h 30 à 17 h 30, est gratuit, tout comme le grand parking situé à l’arrière.