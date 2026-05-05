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Quatre individus interpellés après le cambriolage de Mahina


Quatre individus interpellés après le cambriolage de Mahina
Tahiti, le 18 mai 2026 - La gendarmerie annonce lundi avoir interpellés les quatre auteurs présumés du vol à la cuisine centrale de Mahina. Le 8 mai dernier, ils sont soupçonnés d’avoir ainsi dérobé 350 kg de denrées alimentaires.
 
70 kilos de lardons, 90 kg de spaghettis, 160 kg de poulet, 15 litres d’huiles d’olive, des œufs, des cartons de corn-flakes… le nécessaire, à la cuisine centrale de Mahina, pour la préparation de 1 200 repas avait été dérobé vendredi 8 mai. Les quatre auteurs présumés de ce vol viennent d’être interpellés apprend-t-on lundi sur la page Facebook de la gendarmerie.
 
Rapidement saisis des faits, les gendarmes de la brigade de Arue, appuyés par la cellule d'identification criminelle du commandement de la gendarmerie, ont diligenté une enquête sous le contrôle du parquet de Papeete. Les investigations menées ont rapidement permis l'identification d'un individu susceptible d'être impliqué dans cette affaire.

La perquisition menée à son domicile a permis de retrouver une partie des denrées volées. Les vérifications réalisées pendant le temps de la garde à vue ont amené à l'identification de trois autres individus impliqués, lesquels ont également reconnu leur participation aux faits.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Lundi 18 Mai 2026 à 14:35 | Lu 467 fois
           


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