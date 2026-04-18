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Trois blessés dans une agression au couteau à Taunoa


Trois blessés dans une agression au couteau à Taunoa
Tahiti le 26 avril 2026. Selon nos confrères de Polynésie la première, une agression au couteau s’est tenue hier à l’angle du magasin Cécile à Taunoa.



L’agresseur, dont les motivations ne sont pas encore connues, aurait attaqué plusieurs personne et blessés trois grièvement avec des plaies au bras, aux mains, à la tête et aux jambes.

Les trois victimes ont été transportées en urgences à l’hôpital du Taaone.
 
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Avril 2026 à 10:26 | Lu 4130 fois
           


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