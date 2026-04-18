

Trois blessés dans une agression au couteau à Taunoa

Tahiti le 26 avril 2026. Selon nos confrères de Polynésie la première, une agression au couteau s’est tenue hier à l’angle du magasin Cécile à Taunoa.







L’agresseur, dont les motivations ne sont pas encore connues, aurait attaqué plusieurs personne et blessés trois grièvement avec des plaies au bras, aux mains, à la tête et aux jambes.



Les trois victimes ont été transportées en urgences à l’hôpital du Taaone.





Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 26 Avril 2026 à 10:26 | Lu 4130 fois



