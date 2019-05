Quatre hommes en garde à vue après une nouvelle saisie record de cocaïne aux Tuamotu

PAPEETE, le 31 mai 2019 - Une saisie d'au moins 380 kilos de cocaïne a été réalisée sur un voilier mercredi à Apataki aux Tuamotu. Quatre hommes, un Péruvien et trois Italiens, sont actuellement en garde à vue à la section de recherches (SR) de Papeete.



Une nouvelle énorme saisie de cocaïne a été réalisée sur un catamaran le 29 mai dernier à Apataki dans les Tuamotu, ont révélé vendredi nos confrères de Polynésie la 1ère. Le bateau a été ramené à Tahiti où il est actuellement fouillé.



Selon nos informations, la saisie porte au bas mot sur 380 kilos de cocaïne. Les recherches se poursuivent ce vendredi matin pour tenter de trouver davantage de drogue sur le navire. Quatre individus, un Péruvien et trois Italiens, sont en garde à vue au sein de la Section de recherches de Papeete. Ils ont été présentés devant le juge des libertés et de la détention vendredi matin qui a prolongé leurs auditions.



Le procureur de la République donnera une conférence de presse sur cette saisie samedi à 14 heures. L'affaire va être confiée à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) à Paris.