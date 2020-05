Quatre élèves attendus sur cinq présents

Tahiti, le 26 mai 2020 – Pour cette deuxième semaine de reprise progressive dans les établissements scolaires de Tahiti et Moorea, où les élèves sont attendus de façon "alternée en groupes restreints", la fréquentation des écoles, collèges et lycées atteint 78% des effectifs attendus. Mais les regards se tournent déjà vers la rentrée générale du 2 juin.



Pour cette deuxième semaine de reprise dans les établissements scolaires aux îles du Vent, la ministre de l'Education Christelle Lehartel a préféré attendre le deuxième jour d'école pour avoir un meilleur recul sur les chiffres de la fréquentation des écoles, collèges et lycées. Les élèves se rendant dans les établissements de façon alternée. Mardi matin, la ministre, accompagnée d'une délégation de la sphère éducative, s'est donc rendue dans plusieurs établissements de Paea et Taravao pour constater le suivi du protocole sanitaire de reprise. Si la première semaine du 18 mai les élèves étaient attendus de façon "alternée en groupe restreint" sur la base du volontariat, cette semaine la scolarisation était obligatoire.



Une scolarisation mise en place à l'école de Tiapa et au collège de Paea. Et mardi les élèves étaient plus nombreux par rapport à la semaine dernière. "De ce qu'on a pu voir, on sait que même depuis hier (lundi, ndlr), plus d'élèves ont répondu présents", a expliqué le directeur du collège de Paea, Christophe Tellier. Selon les chiffres de la direction de l'enseignement pour l'ensemble des établissements des îles du Vent, 82% des élèves attendus ont repris le chemin de l'école dans le 1er degré (écoles maternelles et primaires) cette semaine, contre 63% la semaine dernière. Et 72% des élèves attendus dans le second degré (collèges et lycées) sont revenus contre 61% la semaine dernière.