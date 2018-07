Quatre appartements brûlent lors d'un incendie à Punaauia

PUNAAUIA, le 11 juillet 2018. Un incendie dans un petit immeuble s'est déclaré ce mercredi matin, vers 10 h 30, à Punaauia, dans la servitude Pugibet, non loin de la supérette, PK 11,900 côté montagne.



Les pompiers de Punaauia sont encore sur place. Selon les informations que nous avons pu recueillir le feu s'est déclaré dans l'appartement de la propriétaire. C'est elle qui a alerté les secours.



Les pompiers de Punaauia sont arrivés rapidement sur place. Les hommes du feu de Faa'a et de Paea sont ensuite intervenus en renfort.



L'immeuble est composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Chacun comporte quatre appartements. Les quatre appartements de l'étage ont brûlé. Heureusement, aucun blessé n'est à signaler dans cet impressionnant incendie.



La propriétaire est actuellement entendue par la gendarmerie pour déterminer les causes de l'incendie.



A 12h30, les pompiers étaient encore sur place.



Plus d'informations à venir.