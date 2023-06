Quatre à la suite pour Shell Va'a à la Vodafone Channel Race

Tahiti, le 17 juin 2023 - Shell Va'a a signé ce samedi sa quatrième victoire, en autant d'édition, à la Vodafone Channel Race. Les protégés de David Tepava ont bouclé le nouveau parcours de 60 km entre Taaone-Afareaitu-Taapuna-Taaone en 4h26'25. Les Shelliens ont devancé de plus de six minutes le Team Air Tahiti Va'a, deuxième, et Paddling Connection, après une belle bagarre contre Po Pora Te Hoe Mamu, a complété le podium. Chez les dames, le club de Ihilani Va'a s'est imposé et inscrit en premier son nom au palmarès de la course.







Le résumé de la course et les classements à venir...