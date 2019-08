Quatre Britanniques arrêtés lors d'une opération antidrogue en Australie et Nouvelle-Zélande

Sydney, Australie | AFP | mercredi 13/08/2019 - Quatre Britanniques ont été arrêtés en Australie et en Nouvelle-Zélande lors d'une opération anti-drogue internationale qui a permis la saisie de centaines de kilogrammes de MDMA, le principe actif de l'ecstasy, a annoncé mercredi la police australienne.



Les autorités ont saisi 766 kg de MDMA (méthylènedioxyméthamphétamine, une molécule de la famille des amphétamines) de "la plus grande pureté" répertoriée à ce jour dans l'Etat du Queensland, avec une valeur marchande de 90 millions de dollars australiens (54,6 millions d'euros).

L'opération a été menée conjointement entre les autorités australiennes, néo-zélandaises et britanniques.

"Le crime organisé réalise des bénéfices significatifs aux dépens de notre communauté australienne mais surtout met en danger la santé de nos jeunes gens", a déclaré dans un communiqué le commissaire Jon Wacker, de la police du Queensland.

Selon la police, la MDMA était destinée à être vendue sous forme de comprimés et gélules.

"Nous pensons que la drogue devait être diluée avec d'autres agents et pouvait permettre de fabriquer entre 6 et 12 millions de gélules", a précisé M. Wacker.

Deux Britanniques âgés de 51 et 40 ans ont été arrêtés en Australie, ainsi qu'un homme âgé de 26 ans originaire du Queensland. Ils encourent des inculpations pour possession et fourniture de drogues.

Deux autres Britanniques, âgés de 60 et 49 ans, ont été inculpés en Nouvelle-Zélande après une autre saisie de 200 kg de méthamphétamine la semaine dernière dans le cadre de la même opération. Une femme de 51 ans a également été arrêtée en Australie en lien avec le trafic.

En juin, la police australienne a effectué à Melbourne une saisie record de 1,6 tonne de méthylamphétamine ("ice") d'une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars australiens (744 millions d'euros) cachée dans des enceintes stéréo arrivées de Thaïlande. Cela représentait 10% de la valeur de l'ensemble des stupéfiants saisis par la police aux frontières l'année dernière.

Les Australiens consomment annuellement plus de 1,16 tonne de MDMA et plus de 9,8 tonnes de méthylamphétamine, selon des estimations officielles.