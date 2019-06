Qualif. Euro-2020: Les Bleus se vengent sur Andorre

Andorre-la-Vieille, Andorre | AFP | mardi 11/06/2019 - Giflés en Turquie, les Bleus se sont vengés mardi sur Andorre (4-0) avec une équipe très largement remaniée. Les champions du monde partent en vacances avec le sourire et la première place des qualifications à l'Euro-2020, à égalité avec la Turquie et l'Islande.



"Le groupe a bien réagi pour finir cette année longue, fatigante, usante. De finir par cette victoire, c'est toujours quelque chose de positif", a savouré Didier Deschamps.

Le contraste était saisissant entre l'ambiance surchauffée du Konya stadium et la fraîcheur (5°C) du petit stade d'Andorre-la-Vieille, ses trois tribunes de 3.300 places surplombées par des immeubles et les Pyrénées.

Le niveau de jeu des Bleus aussi avait changé, et heureusement pour le sélectionneur qui n'a maintenu dans son onze de départ que quatre survivants du désastre de Konya (défaite 2-0 samedi): Hugo Lloris, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Ce grand chamboule-tout s'est traduit par la mise en place d'une ligne défensive totalement expérimentale avec Léo Dubois, Clément Lenglet et Kurt Zouma, titulaires pour la première fois en sélection.

Wissam Ben Yedder a aussi connu sa première Marseillaise depuis la pelouse synthétique d'Andorre-la-Vieille, ville des Pyrénées perchée à 1.000m d'altitude, à mi-chemin entre Barcelone et Toulouse.

- 100e but pour Mbappé -

Ce n'était pas prévu au programme mais l'attaquant du FC Séville a bénéficié du forfait in extremis de Kinsgley Coman, affaibli par des "tensions musculaires". L'ailier du Bayern Munich n'est pas vernis, il avait connu pareille mésaventure en mars en Moldavie.

Le capitaine Lloris avait appelé ses partenaire à être "tranchants et efficaces le plus vite possible" pour se mettre à l'abri et ne pas laisser Andorre espérer. Ils ont appliqué la consigne à la lettre, dans le sillage d'un Pogba retrouvé.

Après une demi-heure de jeu, les Français menaient déjà de deux buts. A la mi-temps, ils en avaient trois au compteur.

Le premier but est venu d'une récupération de l'hyper-actif Tanguy Ndombélé qui a servi Griezmann. Le N.7 a envoyé dans la profondeur Mbappé qui a fait parler sa vitesse et sa vista technique en ajustant le gardien adverse d'un petit piquet pour l'ouverture du score (11e, 1-0).

Brouillon à Konya, l'attaquant du Paris SG a retrouvé des jambes et la réussite face à un adversaire qui avait le visage de la victime expiatoire pour les Bleus: 134e nation mondiale, lanterne rouge du groupe avec zéro point, des joueurs quasiment tous amateurs.

Ce fou de statistiques a inscrit à Andorre le 100e but de sa jeune carrière, toutes compétitions confondues (13 en sélection, 87 en club). Et comme la soirée était belle pour lui, il a offert sur un plateau un centre à son copain Florian Thauvin, auteur d'un joli retourné acrobatique juste avant la pause (45e+1, 3-0).

- Thauvin renaît -

L'ailier de l'OM (10 sélections) a réalisé une de ses prestations les plus abouties sous la tunique tricolore, lui qui n'avait jamais marqué jusqu'alors. Tout proche du doublé sur une passe (55e) et un corner de Mbappé (57e), c'est lui qui sert Ben Yedder pour le 2-0 (30e) d'une passe en retrait appliquée.

Intenable cette saison avec Séville (18 buts en Liga), l'attaquant de poche (1,70m) a donc lui aussi ouvert son compteur international au soir de sa 4e sélection. Surtout, il s'est démené sur le front de l'attaque et ça s'est vu: il a notamment fait vibrer le petit filet (5e), réchauffé les gants du gardien (30e) et combiné avec Mbappé (43e).

Ce n'est pas face à Andorre qu'on gagne sa place chez les Bleus, mais Ben Yedder a montré aux yeux de Deschamps qu'il pouvait être une alternative sérieuse à Olivier Giroud, entré en jeu sur le tard (73e).

Comme il s'agissait d'un soir de grande première, Zouma s'est joint à la fête en marquant son premier but en sélection, de près sur corner (60e).

"On a fait le job aujourd'hui. Il faut rester sur cette mentalité-là", a résumé Pogba.

La soirée ne pouvait pas mieux se passer pour les Bleus: les voilà revenus en tête du groupe H, à égalité de points avec l'Islande (victoire des Turcs mardi) et la Turquie, mais avec une meilleure différence de buts. Les vacances peuvent débuter.