Tahiti, le 30 novembre 2021 - Les virus sont des microorganismes qui ont besoin d’un hôte pour survivre, de quelqu’un qui les héberge, un être humain, un animal, une plante… Au passage, ils déclenchent des maladies. Et puis, en se multipliant, des erreurs de copies surviennent donnant naissance à des variants.



“Variant”, ce terme fait actuellement la Une des journaux. On parle beaucoup d’Omicron, l’un des variants du SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19. Mais qu’est-ce qu’un variant ? Pour le comprendre, il faut commencer par expliquer ce qu’est un virus.



Un virus est un micro-organisme, cela veut dire un organisme microscopique. Pour le voir, il faut un microscope électronique. Pour vivre, un virus a besoin d’être hébergé. C’est pourquoi, il pénètre dans d’autres organismes, des animaux, des plantes, des êtres humains et même des bactéries ! Il utilise la machinerie cellulaire de ses hôtes pour faire des copies de lui-même et continuer à exister.



Les virus sont tous différents, ils se transmettent plus ou moins facilement. Certains mutent plus que d’autres. Mais qu’est-ce qu’une mutation ? Tu le sais maintenant, pour exister, un virus fait faire des copies de lui-même. Ces copies ne sont pas toutes des répliques exactes, parfois (pas tout le temps !) des erreurs de copies surviennent. Elles donnent naissance à des nouvelles versions du virus. Les versions ne sont toutefois pas très différentes c’est pourquoi on ne parle pas de nouveau virus mais d’un variant. Omicron, comme le Delta sont des variants du SARS-CoV-2.



Les erreurs de copies, ou mutations, sont tout à fait naturelles, elles font partie de la vie. Ce sont elles qui permettent l’évolution des espèces, qui sont à l’origine de la diversité des êtres vivants. Il faut savoir que certaines mutations renforcent l’action du virus, elles améliorent la propagation par exemple et prennent la place des versions moins efficaces. D’autres diminuent l’efficacité du virus, et celles-ci disparaissent.



Le problème avec les virus, c’est qu’en entrant dans un organisme ils déclenchent des symptômes et provoquent des maladies. C’est pourquoi on cherche à les connaître, les comprendre, c’est pour les combattre.



Il faut savoir que les antibiotiques n’ont aucun effet sur les virus. En effet, les antibiotiques s’attaquent à la machinerie cellulaire. Or, les virus n’en possèdent pas, ils sont donc insensibles à ces produits. Certains vaccins peuvent se révéler efficaces. L’efficacité des vaccins ne dure pas toujours dans le temps en raison notamment de l’apparition de variants.