Pyongyang conduit un 3ème tir de missiles balistiques en moins d'une semaine

Séoul, Corée du Sud | AFP | jeudi 29/09/2022 - La Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques jeudi, procédant à son troisième lancement de ce genre en moins d'une semaine, a annoncé l'armée sud-coréenne, quelques heures après le départ de Corée du Sud de la vice-présidente américaine Kamala Harris.



L'armée sud-coréenne a précisé avoir détecté le tir de "deux missiles balistiques à courte portée depuis la région de Sunchon dans la province du Pyongan du Sud".



"Nos forces armées ont renforcé la surveillance et le contrôle et se tiennent en alerte, en coordination avec les Etats-Unis", a indiqué le chef d'état-major sud-coréen dans un communiqué.



Le ministère de la Défense japonais, cité par les garde-côtes de ce pays, a fait état de son côté d'un possible tir de missile balistique par la Corée du Nord.



Durant sa visite Mme Harris s'est rendue à la frontière fortement militarisée avec la Corée du Nord, dans le cadre d'un voyage destiné à renforcer les engagements en matière de défense entre Washington et Séoul.



La Corée du Nord avait procédé à deux tirs de missiles balistiques dans les jours précédant la venue de la dirigeante américaine, poursuivant une série record de tests d'armes depuis le début de l'année.



L'engagement des États-Unis pour la défense de la Corée du Sud est "inébranlable", a déclaré Mme Harris, assurant que Washington et Séoul étaient "alignés" dans leur réponse à la menace croissante des programmes d'armement du Nord.



Les Etats-Unis ont quelque 28.500 soldats en Corée du Sud pour aider ce pays face à la menace d'une attaque de son voisin du Nord.



Séoul a annoncé jeudi sa participation à des manœuvres anti-sous-marins avec le Japon et les Etats-Unis, pour la première fois depuis 2017.



Des officiels sud-coréens ont assuré cette semaine avoir des indications selon lesquelles Pyongyang pourrait préparer un tir de missile balistique depuis un sous-marin.