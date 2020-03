Puzzle, méditations, poneys...les célébrités trompent l'ennui de la quarantaine

Le chanteur de pop-rock britannique Robbie Williams et sa femme Ayda Field occupent leur journée à se donner des rendez-vous galants, à bonne distance, puisque le couple pratique le confinement chacun de son côté depuis que le chanteur est revenu d'un voyage en Australie. Dans des vidéos Instragram quotidiennes, Ayda Field partage leur "histoire d'amour sous quarantaine", la rapprochant de célèbres amours impossibles. Dans l'une d'elle, on y voit Robbie Williams, de nuit, en bas de leur maison, singeant la "scène du balcon" de Romeo et Juliette. (https://www.instagram.com/aydafieldwilliams/ pour voir ses deux derniers posts et sa story)L'acteur britannique Idris Elba, testé positif au coronavirus lundi, met à profit son confinement pour faire de la prévention autour du nouveau coronavirus, dans des vidéos live sur Twitter. "S'il vous plaît, cessez de partager ces idioties de théories du complot sur les Noirs qui ne seraient pas touchés par le coronavirus. C'est stupide, c'est absurde, c'est très dangereux", a-t-il ainsi déclaré. ( https://twitter.com/idriselba/status/1239997526268207105 L'actrice et mannequin Cara Delevingne et sa compagne Ashley Beson parodient une scène de télé-réalité sur Tik-Tok, issue de l'Incroyable famille Kardashian. Postée mardi sur leurs comptes Instagram respectifs, la vidéo cumule près de 6 millions de vues. Dans une seconde vidéo publiée mercredi, la star mime cette fois-ci un combat d'art martiaux, sur la musique de "Kung-fu fighting" de Carl Douglas.( https://www.instagram.com/caradelevingne/ cf. deux derniers posts)Privé de match à cause du coronavirus, l'international allemand de football Jérôme Boateng s'est filmé mardi en train de jongler du pied avec un rouleau de papier toilette, devenu le symbole de la ruée des populations vers les supermarchés.Sur Instagram, le défenseur du Bayern de Munich a appelé d'autres joueurs à faire de même, en attendant la reprise de la Bundesliga, suspendue pour le moment jusqu'au 2 avril.Confiné dans sa villa américaine et accompagné de deux poneys, l'ancien gouverneur de Californie Arnold Schwarzenegger a appelé sur Instagram les Américains à "tout faire" pour éviter de propager le virus. "Arrêtez les rassemblements, c'est fini tout ça!", s'est indigné l’interprète de Terminator, en donnant à manger à ses animaux.La présentatrice de talk show américaine Ellen DeGeneres s'est lancée dans un puzzle de "plus de 4.000 pièces", dont elle a publié le début sur Instagam. "Je n'ai pas avancé depuis un bout de temps, mais ça ne devrait pas être si dur", a-t-elle commenté devant les pièces éparpillées sur la table de son salon.La chanteuse américaine Lizzo a proposé à son public des séances de méditation, entrecoupées de morceaux de flûte, sur Instagram, pour calmer les angoisses de ses fans face à l'épidémie. "Nous allons éliminer cette peur autant que possible", a-t-elle assuré.Mise en quarantaine à cause du coronavirus, l'actrice de la série américaine à succès "Friends" Courtney Cox s'est affiché en train de danser sur le réseau social Tik Tok. "Est-ce pour cela que ma famille ne s'approche pas de moi?", a-t-elle fait mine de s'inquiéter sur ce réseau social en majorité fréquenté par des jeunes.