Puy-de-Dôme: un père et ses deux filles tués dans le crash de leur avion

Lyon, France | AFP | lundi 06/08/2018 - Un homme et ses deux filles mineures ont été tués lundi à la mi-journée dans le crash de leur avion de tourisme, à Mazoires (Puy-de-Dôme), a-t-on appris de sources concordantes.



"L'accident s'est produit vers 12H30. L'avion s'est écrasé et s'est disloqué au sol sans prendre feu", ont rapidement indiqué les pompiers, en confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

Les circonstances du crash de l'appareil, de type monomoteur biplace, restaient encore indéterminées lundi soir. Parties de Saint-Cyr-L'Ecole (Yvelines), les victimes, originaires de la région parisienne, devaient se rendre dans l'Aveyron après une halte à Issoudun (Indre).

"Les conditions météorologiques étaient plutôt bonnes au moment de l'accident", a-t-on ajouté au Codis 63. Selon les pompiers, le père avait une "quarantaine d'années" et ses filles -des jumelles-, étaient âgées de 14 ans.

Le site du crash, à 800 mètres d'altitude, "en zone montagneuse" et à "50 kilomètres au sud-ouest de Clermont-Ferrand" au lieu-dit le Fayet, a été sécurisé pour permettre le travail sur place des gendarmes des transports aériens (GTA) d'Aulnat et de Lyon ainsi que ceux de l'identification criminelle, a précisé la préfecture dans un communiqué.

Le sous-préfet de Riom, le premier adjoint au maire de Mazoires ainsi que le substitut du procureur se sont également rendus sur les lieux, a-t-elle encore indiqué lundi soir.

La section de recherche de la gendarmerie des transports aériens de Paris et le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) ont été également mobilisés, selon la même source.

La période estivale a déjà vu plusieurs accidents impliquant des avions de tourisme.

Le 28 juillet, le pilote et l'un des trois passagers d'un petit avion ont été tués lors d'un baptême de l'air à l'aérodrome de Belval (Ardennes).

Deux personnes étaient décédées le 17 juillet dans le crash de leur avion en Haute-Corse. La veille, deux autres personnes avaient été tuées aux Mureaux (Yvelines).

Elles n'ont pas eu la chance des passagers de l'avion de tourisme qui s'est encastré vendredi dernier dans la façade d'une entreprise de Décines, près de Lyon: les deux passagers s'en étaient tirés avec des blessures légères.